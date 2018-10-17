При взрыве в Керчи могли пострадать участники WorldSkills

Участники международного движения WorldSkills могли пострадать во время взрыва в керченском политехническом колледже. Теракт произошел во время соревнований, сообщили RT в организации.

Последний раз связь с сотрудниками движения была за 30-40 минут до ЧП, сейчас связи с ними нет.

- Они должны были проводить соревнования для учащихся техникума за право участия в IV Открытом региональном чемпионате в Крыму, - заявила глава регионального координационного центра WorldSkills Russia Ольга Панова.

По последним данным, в результате взрыва погибло 18 человек, около 60 пострадали. Среди них учащиеся колледжа, а также взрослые. В здании сработало неизвестное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами. Известно, что 22-летний мужчина, который устроил взрыв, найден мертвым.

СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

Справка "РГ"

WorldSkills - международная некоммерческая ассоциация. Ее целью которой является повышение статуса и стандартов профподготовки и кадров по всему миру, а также популяризация рабочих профессий, проведение соревнований.