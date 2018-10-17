МЧС России: В Керчи открыт телефон "горячей линии"

По поручению президента РФ в связи со взрывом в колледже в Керчи МЧС открыло телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.

Кроме того, на место происшествия уже вылетели три вертолета с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Крымским спасателям помогают сотрудники МЧС из управлений смежных областей из Ростова-на-Дону и Сочи.

На 16 часов по московскому времени запланирован вылет транспортного самолета ИЛ-76 из аэродрома Жуковский в Симферополь.

Организована работа оперативных штабов на местах и в Национальном спасательном центре в Москве. Во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами создана и работает оперативная группа Южного регионального центра.