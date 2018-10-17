Директор керченского колледжа сравнила взрыв с терактом в Беслане

В Сети опубликована видеозапись с директором Керченского политехнического колледжа Ольгой Гребенниковой. Она рассказала о теракте в учебном заведении.

- Мертвые, убитые есть, - говорит Гребенникова сразу вернувшая в колледж после трагедии директор. Мы открыли мероприятие WorldSkills, уехала подписывать договор по практике.

По словам директора, неизвестные ворвались в здание колледжа через пять-десять минут после ее отъезда.

- Взорвали - повылетали стекла. Взорвали холл, потом бегали, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кто попадался. Настоящий теракт - как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих людей перестреляли.

По последним данным, 18 человек погибли, более 60 получили различные травмы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. По предварительной версии, причиной гибели людей стал теракт - сработало взрывное устройство 300 граммов в тротиловом эквиваленте.