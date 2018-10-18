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18.10.2018 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соседи рассказали о характере студента, напавшего на колледж в Керчи

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Соседи Владислава Рослякова, который подозревается в массовом убийстве в Керченском технологическом колледже, рассказали корреспонденту "РГ" о виновнике трагедии.
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Отец и бабушка с дедушкой Владислава Рослякова живут в пятиэтажной хрущевке в 15 километрах от центра города. В этом районе Владислав жил до 13 лет, пока не развелись его родители, и он с мамой не переехал. Соседи хорошо знают эту семью. Говорят, что мальчику было сложно - отец после того, как получил травму головы, начал выпивать и поднимать руку на жену, это и стало причиной развода.

- Семья не благополучная была, мальчик больше времени проводил у бабушки с дедушкой, чем дома. Они живут в одном подъезде.Отец после травмы агрессивный стал, - рассказывает соседка, не пожелавшая назвать свое имя. - О самом мальчике ничего плохого сказать не могу, обычный ребенок. По словам соседей, Владислав после развода родителей и переезда в другой район города часто проведывал бабушку с дедушкой.

- Всегда поздоровается, только грустный всегда, наверное переживал, что бабушка с дедушкой болеют, - говорит другая соседка. Отец до сих пор продолжает дебоширить, соседи на прошлой неделе полицию вызывали, дебоширит тихо сам себе в квартире. Говорят, что отец верующий, в его квартире есть иконы, и сам часто разговор заводит о религии. Откуда у парня взялись деньги на покупку оружия, соседи не знают - говорят, что семья бедная, мать санитаркой работает в онкодиспансере, отец инвалид, пенсию получает, болеет, дома сидит.

О бабушке с дедушкой люди отзываются с уважением. До переезда мальчик учился в 13 школе, корреспондент "РГ" посетил ее, но администрация от комментариев отказалась. В онкодиспансере, где мать Владислава работает санитаркой, ей сопереживают, говорят, что она добросовестный и ответственный сотрудник, никогда не было замечаний ни со стороны руководства, ни пациентов.

Справка "РГ"

18-летний Владислав Росляков напал на керченский политехнический колледж 17 октября. Он взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, большинство из них студенты, есть несовершеннолетние. Десятки человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "массовое убийство". В регионе объявлен трехдневный траур.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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