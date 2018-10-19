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19.10.2018 18:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи показали шокирующую начинку взорванных в колледже Керчи бомб

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Врачи Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского показали поражающие элементы, которыми были начинены подорванные в Керченском колледже студентом Владиславом Росляковым самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Фото: Пресс-служба СК РФ
Опубликовано видео следственных действий в керченском колледже

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о стабилизации состояния некоторых доставленных в столицу на лечение больных. Это шесть детей от 14 до 19 лет и трое взрослых. Из тела одной из пострадавших от взрыва медики извлекли металлические предметы - болты, гвозди, гайки. Сегодня же озвучена версия, согласно которой в бомбе Рослякова могла использоваться взрывчатка, добыта из снарядов времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Керчи Вероника Скворцова рассказала о минно-взрывных ранениях у многих пострадавших и найденных в мышцах мелких шариках. Жертвами массового убийства в Керченском колледже стал 21 человек. Пострадали более 50, в том числе 43 из них находятся в тяжелом и состоянии средней тяжести в больницах полуострова и материковой части России.

Сегодня на главной площади Керчи горожане простились с 17 погибшими.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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