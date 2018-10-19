Взорванные в колледже Керчи бомбы могли быть сделаны из снарядов ВОВ

Самодельные взрывные устройства, которые изготовил устроивший бойню в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков, могли иметь компоненты из снарядов времен Великой Отечественной войны.

- Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны, - сказал источник РИА Новости в экстренных службах.

В Крыму и в Керчи в частности в земле до сих пор осталось большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной, и "черные копатели" извлекают их.

- Есть кустарные технологии извлечения тротила из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, - сообщил специалисты.

Жертвами массового убийства в Керченском колледже стал по последним данным 21 человек. Число пострадавших - более 50. 43 из них находятся в тяжелом и состоянии средней тяжести в больницах полуострова и материковой части России. По версии следствия именно Владислав Росляков пронес в колледж помповое оружие, разрешение на которое он получил в сентябре, и взрывные устройства, детонирование которых привело к гибели людей.

Сегодня на главной площади Керчи сегодня прошла траурная церемония прощания с 17 погибшими.