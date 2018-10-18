Правоохранители ищут возможных сообщников устроившего стрельбу и взрывы в керченском колледже

У спецслужб возникло предположение, что студент, устроивший зверский расстрел в керченском колледже, либо действовал не один, либо кто-то помогал ему организовать нападение.

Такого рода подозрения возникли после детального изучения картины случившегося и кадров видеонаблюдения.

Экспертов спецслужб настораживает демонстративное, вплоть до мелких деталей, сходство с расстрелом школьников, который произошел 19 лет назад в США.

- Вот, смотрите, - показывают оперативники на кадры с места происшествия. - Убийца одет в белую футболку, черные брюки, высокие черные ботинки. В руках ружье и сумка со взрывными устройствами. И, наконец, смерть нападавшего, - тоже в библиотеке. Владислав Росляков будто бы скопировал события в американской школе. Тогда двое учеников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 и ранили 23 ученика и преподавателя.

"У следствия есть вопросы относительно того, был ли Росляков один, судя по тому, насколько он точно повторил американский сюжет, у него должен был быть напарник", - сообщил корреспонденту "РГ" источник в спецслужбах.

Некоторое вопросы вызывают и фотографии тела Рослякова - он лежит у библиотечного стеллажа в точности как Харрис. Как будто тело специально так положили, а может быть, и помогли умереть. Не хватает на этой фотографии только второго персонажа, если у четверокурсника действительно был помощник внутри колледжа, то умирать он явно не собирался.

Об этом же вчера заявил и глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого, молодой человек не мог действовать один - у него были сообщники. Но он подчеркнул, что помогали стрелявшему лишь на этапе планирования. Хотя некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек, поскольку выстрелы слышались из разных мест одновременно.

Что касается денег на покупку оружия, то, как сообщил собеседник корреспонденту"РГ", "скорей всего парень взял кредит - тысяч 30-50 ему хватило бы".

Так это или нет, станет известно, когда кредиторы обратятся за возвращением долга к матери погибшего. В четверг была обнародована видеозапись, на которой Владислав Росляков несколько дней назад покупал патроны в одном из оружейных магазинов Керчи.

Судя по кадрам, молодой человек, одетый в спортивную одежду темного цвета, выбирает патроны, расплачивается за них наличными. При этом Росляков достает из кармана рюкзака довольно большую сумму денег, состоящую в основном из тысячных купюр. За покупку он отдает несколько тысячных банкнот. Росляков расписывается в ведомости, и продавец кладет в его рюкзак большой черный полиэтиленовый пакет.

По словам продавца, парень вел себя спокойно, совершенно не нервничал. Известно, что разрешение на оружие он получил легально, примерно за месяц до событий в колледже. При этом Росляков прошел все предусмотренные законом формальности, включая визит к психиатру.

Откуда у парня помповое ружье

У многих возникает резонный вопрос: как мог 18-летний парень получить разрешение на оружие и приобрести помповое ружье? Ответ прописан в российском оружейном законодательстве: имел полное на то право. Правила достаточно строгие, но для законопослушного гражданина - вполне посильные. По достижении совершеннолетия любой гражданин России вправе получить разрешение на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия.

Для этого он должен пройти медкомиссию, в том числе провериться у нарколога и психиатра, пройти обучение и сдать экзамены на знание оружейного законодательства и навыки безопасного владения огнестрельным оружием, получить разрешение от участкового уполномоченного полиции - тот обязан убедиться в наличии ящика для хранения оружия и вообще безопасных условий для такого хранения.

После этого гражданин получает разрешение на приобретение нужного ему ствола, покупает и несет оружие для регистрации в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Там смотрят номер и вносят его в удостоверение. Это - одна из госуслуг, оказываемая Росгвардией.

Если это его первая оружейная покупка, то он вправе приобрести оружие только с гладким стволом. После пяти лет владения таким ружьем, если не было нарушений, тем более - преступлений, он может купить нарезное оружие. Перерегистрация - каждые пять лет.

Все эти упражнения убийца выполнил.

Судя по фотографиям, в его руках было гладкоствольное, так называемое помповое ружье 12-го калибра с пистолетной рукояткой вместо приклада. Оно мало пригодно для охоты, скорее - для самообороны. Стрелять прицельно, скажем, по уткам, из него проблематично, а вот с бедра, в упор - самое то. Его часто используют частные охранники и даже некоторые армии и подразделения полиции.

В некоторых европейских странах их частная продажа вообще запрещена - считается оружием гангстеров.

Действительно, если дальность и мощность выстрела из "помпы" меньше, чем у обычной двустволки такого же 12-го калибра из-за меньшей длины ствола, то на близкой дистанции - 5-10 метров - это страшная вещь. Пятисантиметровую доску, или, допустим, кабину автомобиля пробьет насквозь.

Главное, это - многозарядное оружие, в зависимости от модели в его трубчатый магазин (эту самую помпу) помещаются от 4 до 7 патронов. И снаряжается он легко и быстро, а стреляные гильзы вылетают сами, их не надо выковыривать, как у двустволки, чтобы вставить новые патроны. Весь магазин можно выпустить за несколько секунд. Если патроны снаряжены картечью, создается эффект пулеметной очереди. Чем, собственно, и объясняется такое количество жертв в Керчи от, казалось бы, "простого" ружья.

Зачем экспертиза посмертно

Следственный комитет России обнародовал первые результаты своей работы в керченском колледже. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших, включая Рослякова, и все они опознаны.

Проведены обыски в домах и квартирах, принадлежащих родственникам стрелка, а также в съемной квартире, в которой сам Росляков жил вместе с матерью. Что нашли при обысках, следствие не разглашает, отвечая общими словами, что "изъяты предметы, имеющие значение для расследования".

Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях.

Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову. Такая экспертиза не является чем-то уникальным. Специалисты изучат медицинские документы погибшего, побеседуют с родными и теми, кто его знал близко. Современные методики дадут весьма точный портрет психологии и мотивации поступков молодого человека.

У спецслужб возникло предположение, что студент, устроивший зверский расстрел, либо действовал не один, либо кто-то помогал ему организовать нападение

Так уже сейчас выясняется, например, со слов допрошенной соседки Владислава Рослякова, что молодой человек всегда отличался жестокостью:

"С детства он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда он попал пульками в ноги". По ее словам, у отца молодого человека также были странности. "Сам по себе был психически неуравновешенным человеком, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей", - добавила соседка.

Она отметила, что мать Рослякова она почти не знала, однако, по словам родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына.

Как показал сбор информации в первые дни, Росляков вырос не в самой благополучной семье - отец-инвалид с ними не жил, мать работала санитаркой в онкобольнице. Она считалась членом крымской секты "Свидетели Иеговы", внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

Отец и бабушка с дедушкой Владислава Рослякова живут в пятиэтажной хрущевке в 15 километрах от центра города. В этом районе Владислав жил до 13 лет, пока не развелись его родители и он с мамой не переехал. Соседи хорошо знают эту семью, говорят, что мальчику было сложно - отец после того, как получил травму головы, начал выпивать и поднимать руку на жену, это и стало причиной развода.

- Семья неблагополучная была, мальчик больше времени проводил у бабушки с дедушкой, чем дома. Они живут в одном подъезде. Отец после травмы агрессивный стал, - рассказывает соседка, не пожелавшая назвать свое имя. - О самом мальчике ничего плохого сказать не могу, обычный ребенок.

По словам соседей, Владислав после развода родителей и переезда в другой район города часто проведывал бабушку с дедушкой.

- Всегда поздоровается, только грустный всегда, наверное, переживал, что бабушка с дедушкой болеют, - говорит другая соседка. Отец до сих пор продолжает дебоширить, соседи на прошлой неделе милицию вызывали, дебоширит тихо сам себе в квартире. Говорят, что отец верующий, в его квартире есть иконы и сам часто разговор заводит о религии.

Страна скорбит

Жители страны восприняли трагедию, случившуюся в политехническом колледже Керчи как свою личную, почти во всех российских городах в память о жертвах трагедии люди зажигают свечи, несут цветы. На юге России и Северном Кавказе жители одними из первых выразили свои соболезнования и сообщили о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим.

Москвичи несут цветы на Аллею городов-героев в Александровском саду в Москве к мемориальному постаменту с надписью "Керчь" в знак скорби по погибшим.

Вчера количество погибших, по официальным данным, возросло до 21 человека. 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами на вертолете санитарной авиации доставили в Симферополь, откуда попытались перевезти на самолете МЧС в столичную клинику. Но состояние пострадавшей резко ухудшилось, и она умерла.

Еще несколько учащихся из более чем 40 раненых, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим, а также членам семей погибших.

По распоряжению премьера членам семей погибших предусмотрена выплата в размере одного миллиона рублей, в случае причинения тяжкого и среднего вреда здоровью - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей.

Кроме того, распоряжение предусматривает выделение из резервного фонда 60 миллионов рублей на дополнительные выплаты получившим вред здоровью и членам семей погибших в Керчи.

Между тем

Прилетевшая в Керчь Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с детьми, находящимися в больнице, и их родителями и пообещала оказать все необходимую помощь, юридическую и психологическую.

- Я не сомневаюсь, что будет сделано все возможное, чтобы помочь пострадавшим, их родственникам и друзьям. Но не менее важно заняться профилактикой, чтобы подобные случаи больше не повторялись, - сказала она журналистам.

В Крыму проблема обеспечения безопасности детей стоит особо остро. Только 57 процентов местных школ оборудованы тревожными кнопками. В Краснодарском крае, например, такие кнопки есть абсолютно во всех учебных заведениях. Услугами лицензированной охраны пользуются 85 процентов учебных заведений Краснодарского края и лишь 11 процентов в Крыму, а в Севастополе всего один процент. По данным проверки Генпрокуратуры, в общеобразовательных учреждениях Крыма выявлено более 46 тысяч нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Детский омбудсмен также обратила внимание на то, что дети имеют право не только на безопасную школу, но и на психологическую безопасность.

"Белая рубашка и отглаженные брюки показывают лишь внешнее благополучие ребенка, но что там скрывается внутри, что его тревожит, о чем он переживает, никто не знает", - заметила она. По словам Анны Кузнецовой, молодой человек, устроивший взрыв и стрельбу в колледже, не состоял на учете в органах профилактики правонарушений.

- К сожалению, сами подростки редко обращаются за помощью, потому что не осознают проблемы, - объясняет детский омбудсмен. - Поэтому важно, чтобы это делали взрослые, психологи, учителя и, конечно же, родители. Мы почему-то часто забываем о важности налаженного контакта и взаимодействия между учителями и родителями. А в итоге ребенок остается один на один со своими проблемами.

Подготовила Наталья Лебедева