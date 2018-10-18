Правоохранители ищут возможных сообщников устроившего стрельбу и взрывы в керченском колледже

Новости

МИД РФ потребовал от Норвегии снять обвинения с сотрудника Совфеда 21:15
МИД РФ: Киев стягивает танки и гаубицы к линии соприкосновения в Донбассе 21:08
Потерпевший крушение самолет Л-39 принадлежит центру ВМФ РФ 21:08
Касаткина: Победа над Павлюченковой получилась волевой 20:42
Установлены возможные виновники в аварии "Союза" 20:37
Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем 20:21
В Керчи открыли счет для помощи семьям погибших и пострадавших 20:13
За строительство Саграда-Фамилия без лицензии Барселона получит 36 млн евро 20:08
На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39 19:59
Медведев стал еще одним четвертьфиналистом в Москве 19:50
США будут ужесточать санкции против РФ каждые пару месяцев 19:38
Акции "Яндекса" упали в цене на Мосбирже на 4 процента 19:25
Владимир Путин передал привет Си Цзиньпину 19:09
В Афганистане боевики убили начальника полиции Кандагара 19:07
Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве 19:02
Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету 18:55
Стал известен маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи 18:52
Минобороны получило материалы по дальнему перехватчику 18:50
В Риме состоялась премьера фильма "Собибор" 18:49
Умер советский режиссер и актер Александр Светлов 18:40
Найденного в Подмосковье малыша готовы усыновить 10 человек 18:38
Путин призвал украинские власти не быть как Саакашвили 18:33
Дочь экс-президента США рассказала о призраках Белого дома 18:33
Умер солист группы "Нэнси" 18:26
Убившего семью москвича покажут психиатрам 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийственный сценарий

Правоохранители ищут возможных сообщников устроившего стрельбу и взрывы в керченском колледже
Текст: Иван Егоров, Илья Изотов, Наталья Козлова, Юлия Суконкина, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7698 (235)
У спецслужб возникло предположение, что студент, устроивший зверский расстрел в керченском колледже, либо действовал не один, либо кто-то помогал ему организовать нападение.

Такого рода подозрения возникли после детального изучения картины случившегося и кадров видеонаблюдения.

Экспертов спецслужб настораживает демонстративное, вплоть до мелких деталей, сходство с расстрелом школьников, который произошел 19 лет назад в США.

- Вот, смотрите, - показывают оперативники на кадры с места происшествия. - Убийца одет в белую футболку, черные брюки, высокие черные ботинки. В руках ружье и сумка со взрывными устройствами. И, наконец, смерть нападавшего, - тоже в библиотеке. Владислав Росляков будто бы скопировал события в американской школе. Тогда двое учеников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 и ранили 23 ученика и преподавателя.

"У следствия есть вопросы относительно того, был ли Росляков один, судя по тому, насколько он точно повторил американский сюжет, у него должен был быть напарник", - сообщил корреспонденту "РГ" источник в спецслужбах.

Стал известен маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи

Некоторое вопросы вызывают и фотографии тела Рослякова - он лежит у библиотечного стеллажа в точности как Харрис. Как будто тело специально так положили, а может быть, и помогли умереть. Не хватает на этой фотографии только второго персонажа, если у четверокурсника действительно был помощник внутри колледжа, то умирать он явно не собирался.

Об этом же вчера заявил и глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого, молодой человек не мог действовать один - у него были сообщники. Но он подчеркнул, что помогали стрелявшему лишь на этапе планирования. Хотя некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек, поскольку выстрелы слышались из разных мест одновременно.

Что касается денег на покупку оружия, то, как сообщил собеседник корреспонденту"РГ", "скорей всего парень взял кредит - тысяч 30-50 ему хватило бы".

Так это или нет, станет известно, когда кредиторы обратятся за возвращением долга к матери погибшего. В четверг была обнародована видеозапись, на которой Владислав Росляков несколько дней назад покупал патроны в одном из оружейных магазинов Керчи.

Судя по кадрам, молодой человек, одетый в спортивную одежду темного цвета, выбирает патроны, расплачивается за них наличными. При этом Росляков достает из кармана рюкзака довольно большую сумму денег, состоящую в основном из тысячных купюр. За покупку он отдает несколько тысячных банкнот. Росляков расписывается в ведомости, и продавец кладет в его рюкзак большой черный полиэтиленовый пакет.

По словам продавца, парень вел себя спокойно, совершенно не нервничал. Известно, что разрешение на оружие он получил легально, примерно за месяц до событий в колледже. При этом Росляков прошел все предусмотренные законом формальности, включая визит к психиатру.

Откуда у парня помповое ружье

У многих возникает резонный вопрос: как мог 18-летний парень получить разрешение на оружие и приобрести помповое ружье? Ответ прописан в российском оружейном законодательстве: имел полное на то право. Правила достаточно строгие, но для законопослушного гражданина - вполне посильные. По достижении совершеннолетия любой гражданин России вправе получить разрешение на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия.

Для этого он должен пройти медкомиссию, в том числе провериться у нарколога и психиатра, пройти обучение и сдать экзамены на знание оружейного законодательства и навыки безопасного владения огнестрельным оружием, получить разрешение от участкового уполномоченного полиции - тот обязан убедиться в наличии ящика для хранения оружия и вообще безопасных условий для такого хранения.

Соседи рассказали о характере студента, напавшего на колледж в Керчи

После этого гражданин получает разрешение на приобретение нужного ему ствола, покупает и несет оружие для регистрации в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Там смотрят номер и вносят его в удостоверение. Это - одна из госуслуг, оказываемая Росгвардией.

Если это его первая оружейная покупка, то он вправе приобрести оружие только с гладким стволом. После пяти лет владения таким ружьем, если не было нарушений, тем более - преступлений, он может купить нарезное оружие. Перерегистрация - каждые пять лет.

Все эти упражнения убийца выполнил.

Судя по фотографиям, в его руках было гладкоствольное, так называемое помповое ружье 12-го калибра с пистолетной рукояткой вместо приклада. Оно мало пригодно для охоты, скорее - для самообороны. Стрелять прицельно, скажем, по уткам, из него проблематично, а вот с бедра, в упор - самое то. Его часто используют частные охранники и даже некоторые армии и подразделения полиции.

В некоторых европейских странах их частная продажа вообще запрещена - считается оружием гангстеров.

Действительно, если дальность и мощность выстрела из "помпы" меньше, чем у обычной двустволки такого же 12-го калибра из-за меньшей длины ствола, то на близкой дистанции - 5-10 метров - это страшная вещь. Пятисантиметровую доску, или, допустим, кабину автомобиля пробьет насквозь.

Главное, это - многозарядное оружие, в зависимости от модели в его трубчатый магазин (эту самую помпу) помещаются от 4 до 7 патронов. И снаряжается он легко и быстро, а стреляные гильзы вылетают сами, их не надо выковыривать, как у двустволки, чтобы вставить новые патроны. Весь магазин можно выпустить за несколько секунд. Если патроны снаряжены картечью, создается эффект пулеметной очереди. Чем, собственно, и объясняется такое количество жертв в Керчи от, казалось бы, "простого" ружья.

Зачем экспертиза посмертно

Следственный комитет России обнародовал первые результаты своей работы в керченском колледже. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших, включая Рослякова, и все они опознаны.

Проведены обыски в домах и квартирах, принадлежащих родственникам стрелка, а также в съемной квартире, в которой сам Росляков жил вместе с матерью. Что нашли при обысках, следствие не разглашает, отвечая общими словами, что "изъяты предметы, имеющие значение для расследования".

Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях.

Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову. Такая экспертиза не является чем-то уникальным. Специалисты изучат медицинские документы погибшего, побеседуют с родными и теми, кто его знал близко. Современные методики дадут весьма точный портрет психологии и мотивации поступков молодого человека.

У спецслужб возникло предположение, что студент, устроивший зверский расстрел, либо действовал не один, либо кто-то помогал ему организовать нападение

Так уже сейчас выясняется, например, со слов допрошенной соседки Владислава Рослякова, что молодой человек всегда отличался жестокостью:

"С детства он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда он попал пульками в ноги". По ее словам, у отца молодого человека также были странности. "Сам по себе был психически неуравновешенным человеком, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей", - добавила соседка.

Она отметила, что мать Рослякова она почти не знала, однако, по словам родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына.

Как показал сбор информации в первые дни, Росляков вырос не в самой благополучной семье - отец-инвалид с ними не жил, мать работала санитаркой в онкобольнице. Она считалась членом крымской секты "Свидетели Иеговы", внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

Отец и бабушка с дедушкой Владислава Рослякова живут в пятиэтажной хрущевке в 15 километрах от центра города. В этом районе Владислав жил до 13 лет, пока не развелись его родители и он с мамой не переехал. Соседи хорошо знают эту семью, говорят, что мальчику было сложно - отец после того, как получил травму головы, начал выпивать и поднимать руку на жену, это и стало причиной развода.

- Семья неблагополучная была, мальчик больше времени проводил у бабушки с дедушкой, чем дома. Они живут в одном подъезде. Отец после травмы агрессивный стал, - рассказывает соседка, не пожелавшая назвать свое имя. - О самом мальчике ничего плохого сказать не могу, обычный ребенок.

По словам соседей, Владислав после развода родителей и переезда в другой район города часто проведывал бабушку с дедушкой.

- Всегда поздоровается, только грустный всегда, наверное, переживал, что бабушка с дедушкой болеют, - говорит другая соседка. Отец до сих пор продолжает дебоширить, соседи на прошлой неделе милицию вызывали, дебоширит тихо сам себе в квартире. Говорят, что отец верующий, в его квартире есть иконы и сам часто разговор заводит о религии.

Страна скорбит

Жители страны восприняли трагедию, случившуюся в политехническом колледже Керчи как свою личную, почти во всех российских городах в память о жертвах трагедии люди зажигают свечи, несут цветы. На юге России и Северном Кавказе жители одними из первых выразили свои соболезнования и сообщили о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков: Нужны системные действия, чтобы исключить трагедии, как в Керчи

Москвичи несут цветы на Аллею городов-героев в Александровском саду в Москве к мемориальному постаменту с надписью "Керчь" в знак скорби по погибшим.

Вчера количество погибших, по официальным данным, возросло до 21 человека. 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами на вертолете санитарной авиации доставили в Симферополь, откуда попытались перевезти на самолете МЧС в столичную клинику. Но состояние пострадавшей резко ухудшилось, и она умерла.

Еще несколько учащихся из более чем 40 раненых, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим, а также членам семей погибших.

По распоряжению премьера членам семей погибших предусмотрена выплата в размере одного миллиона рублей, в случае причинения тяжкого и среднего вреда здоровью - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей.

Кроме того, распоряжение предусматривает выделение из резервного фонда 60 миллионов рублей на дополнительные выплаты получившим вред здоровью и членам семей погибших в Керчи.

Между тем

Прилетевшая в Керчь Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с детьми, находящимися в больнице, и их родителями и пообещала оказать все необходимую помощь, юридическую и психологическую.

- Я не сомневаюсь, что будет сделано все возможное, чтобы помочь пострадавшим, их родственникам и друзьям. Но не менее важно заняться профилактикой, чтобы подобные случаи больше не повторялись, - сказала она журналистам.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи

В Крыму проблема обеспечения безопасности детей стоит особо остро. Только 57 процентов местных школ оборудованы тревожными кнопками. В Краснодарском крае, например, такие кнопки есть абсолютно во всех учебных заведениях. Услугами лицензированной охраны пользуются 85 процентов учебных заведений Краснодарского края и лишь 11 процентов в Крыму, а в Севастополе всего один процент. По данным проверки Генпрокуратуры, в общеобразовательных учреждениях Крыма выявлено более 46 тысяч нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Детский омбудсмен также обратила внимание на то, что дети имеют право не только на безопасную школу, но и на психологическую безопасность.

"Белая рубашка и отглаженные брюки показывают лишь внешнее благополучие ребенка, но что там скрывается внутри, что его тревожит, о чем он переживает, никто не знает", - заметила она. По словам Анны Кузнецовой, молодой человек, устроивший взрыв и стрельбу в колледже, не состоял на учете в органах профилактики правонарушений.

- К сожалению, сами подростки редко обращаются за помощью, потому что не осознают проблемы, - объясняет детский омбудсмен. - Поэтому важно, чтобы это делали взрослые, психологи, учителя и, конечно же, родители. Мы почему-то часто забываем о важности налаженного контакта и взаимодействия между учителями и родителями. А в итоге ребенок остается один на один со своими проблемами.

Подготовила Наталья Лебедева

Зураб Кекелидзе: Как разглядеть убийцу и справиться с трагедией?

Текст: Владимир Емельяненко
О причинах трагедии, о том, как не поддаваться панике и противостоять травмам реальности, в интервью "РГ" рассказывает вылетевший в Керчь с группой ведущих психиатров России генеральный директор ФБГУ "НМИЦ ПН имени В.П. Сербского" Минздрава России Зураб Кекелидзе.

- Независимо от того, кем был керченский убийца, один ли действовал или с сообщниками, мы должны понимать, что имеем дело с крайним проявлением депрессии - нового вида психического заболевания, которое к 2021-2022 годам выйдет на второе место по массовости после сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Путин: Трагедия в Керчи - результат глобализации

Есть три причины наступления депрессии на сознание человека - изменение климата, стремительное внедрение высоких технологий, рост населения. Человек не успевает за скоростью перемен и реагирует на них стрессом, который считается "чихом" и запускается до депрессии - новой угрозы психике человека.

В Керчи убийцей оказался не террорист-смертник и не маргинал, а "обычный студент". Насколько он был "обычным", установит судебно-психиатрическая экспертиза. Однако то, что он интересовался оружием, был замкнут и, возможно, имел конфликт с преподавателями, - говорящие детали депрессивного поведения.

Такие люди внушаемы, уперты и обладают низким инстинктом самосохранения. Они "обычные", в толпе их не разглядеть, но если быть неравнодушным, то вычислить потенциального смертника можно - по неадекватности или резкости в движениях, манере "милитари" или депрессивно одеваться, нервно реагировать на простые вопросы: "Вы выходите?" или "Который час?" Чтобы облегчить посттравматический синдром трагедии в Керчь приехала группа ведущих психиатров страны. Резкое переключение внимания пострадавших на другую жизнь и реальность, а также их "изоляция позитивом" - первые шаги "пожарной" помощи. Ее могут оказать исключительно психиатры. Далее наступает растормаживающий постсиндром, требующий индивидуального подхода.

Фото: Мария Крицкая / РИА Новости
Над устроившим бойню в Керчи студентом издевались сокурсники

Однако в обоих случаях есть две проблемы - дефицит специалистов и наплыв, как это было в Беслане и Перми, самозваных "психологов". И это еще одна проблема не лечения, а "залечивания" депрессии. В небольших городах это особенно заметно. У врача общего профиля нет знаний, чтобы диагностировать депрессию. Пока проблему решаем мы, "варяги", но чтобы в будущем справиться с этим, нами решено готовить к этой работе терапевтов и семейных врачей.

При этом те, кто страдает депрессией, должны знать, что никакой "психолог", называющий себя психотерапевтом, не имеет даже юридического права на такую практику. Ему нужен сертификат врача-психотерапевта. Ведь когда случается масштабное горе, как в Керчи, депрессия собирается целый клубок - суицидальная, "смеющаяся", скрытая, ларвированная (замаскированная под грипп или аллергию) и т.д. И только профессионалы при надлежащих знаниях и квалифицированной помощи с нею могут справиться.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара
Гиперзвуковой "Авангард" примут на вооружение в ближайшие месяцы
Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27