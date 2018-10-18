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18.10.2018 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Государство выделит 60 млн рублей жертвам трагедии в Керчи

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Государство выделяет из федерального бюджета семьям погибших и пострадавших в керченской трагедии 60 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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- Шестьдесят миллионов рублей дополнительно выделяются на выплаты: по одному миллиону погибшим и 500 тысяч пострадавшим непосредственно семьям с ранеными выделяет федеральное правительство, - уточнил Аксенов. - Республика берет на себя все расходы с организацией похорон.

Напомним, трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Около полудня, когда началась большая перемена, в стенах учебного заведения прогремел взрыв, а затем прозвучали выстрелы. В результате преступления, по последним данным, погиб 21 человек и около 50 пострадали. В основном это учащиеся колледжа.

По данным следствия, в совершении преступления подозревается учащийся четвертого курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который был найден мертвым. Следствие продолжается.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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