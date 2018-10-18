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18.10.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

НАК: Устроивший стрельбу в Керчи студент увлекался созданием взрывчатки

Представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев рассказал об увлечениях студента, устроившего взрыв и стрельбу в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.
Учащимся Керченского колледжа окажут психологическую помощь

По его словам, он занимался созданием взрывчатки и своих интересов не скрывал. Схему взрывного устройства 18-летний парень нашел в интернете.

Напомним, учащийся четвертого курса политехнического колледжа в Керчи вчера устроил взрыв и стрельбу в стенах учебного заведения. В результате нападения погибли 21 человек и более 50 пострадали.

Следователи пытаются выяснить были ли у подозреваемого сообщники, которые могли бы подготовить его к совершению массового убийства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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