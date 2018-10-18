Аксенов: У напавшего на колледж в Керчи были сообщники

Следователи выясняют, кто мог подготовить Владислава Рослякова к организации взрыва и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Об этом сегодня сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- В колледже он действовал один, но задача - установить, кто его готовил к этому преступлению, - сказал Аксенов. - Подготовительные мероприятия, на мой взгляд, в одиночку он осуществить не мог.

Сегодня утром был опубликован список 20 погибших в результате нападении на колледж, в числе которых и устроивший стрельбу и взрывы студент четвертого курса Владислав Росляков. Похороны погибших состоятся в пятницу, 19 октября.