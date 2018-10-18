Скворцова рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в Керчи

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, приехавшая в Керчь для координации помощи пострадавшим при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже, рассказала о длительной реабилитации пострадавших студентов.

По словам министра, сейчас в больницах находятся 44 пострадавших, врачам удалось стабилизировать их состояние. В том числе в реанимации 10 подростков, из которых пять - в тяжелом состоянии, а еще пять - в крайне тяжелом. У них в основном минно-взрывные раны от металлических компонентов. У некоторых пциентов пришлось ампутировать конечности.

У тех, кто получил разрывы внутренних органов, мы находим внутри металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах. Такая была мощь этого удара, - рассказала Вероника Сквоцова.

Больных, которые находятся в самом тяжелом состоянии, перевезут в московские клиники.

- Наша задача - всем оказать самого высокого уровня помощь в ведущих центрах Москвы, - заявила Скворцова. - К каждому больному прикреплен индивидуальный реаниматолог. Каждого он должен сопровождать с пакетом персонально подобранных лекарств - обезболивающих, необходимых растворов и препаратов крови.

Напомним, накануне в керченском пколледже произошел взрыв, после которого началась стрельба. Подозреваемый в совершении преступления студент Владислав Росляков найден мертвым. СК РФ расследует уголовное дело о массовом убийстве.