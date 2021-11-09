Три детских сада и школу закрыли на Кубани из-за COVID-19

В Краснодарском крае из-за выявленных среди учеников случаев заболевания COVID-19 временно закрыли несколько учебных заведений. Как сообщили в оперштабе по региону, закрыты два детсада в Белореченском районе и один в Динском, а также школа №15 в Лабинском районе.

- Воспитанники и ученики находятся на самоизоляции. За это время в учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений, - говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, в некоторых детских садах, школах и техникумах на самоизоляцию отправляют отдельные группы и классы. Всего сейчас закрыты 36 групп в 23 детских садах Краснодарского края и 84 класса в 45 школах - практически во всех районах региона.