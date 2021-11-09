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09.11.2021 18:25
Рубрика: Общество

Три детских сада и школу закрыли на Кубани из-за COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодарском крае из-за выявленных среди учеников случаев заболевания COVID-19 временно закрыли несколько учебных заведений. Как сообщили в оперштабе по региону, закрыты два детсада в Белореченском районе и один в Динском, а также школа №15 в Лабинском районе.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Воспитанники и ученики находятся на самоизоляции. За это время в учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений, - говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, в некоторых детских садах, школах и техникумах на самоизоляцию отправляют отдельные группы и классы. Всего сейчас закрыты 36 групп в 23 детских садах Краснодарского края и 84 класса в 45 школах - практически во всех районах региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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