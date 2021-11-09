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09.11.2021 10:59

В Астрахани возродят заброшенный судостроительный завод

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 253(8604)
В Астраханской области возобновится производство на судостроительно-судоремонтном заводе имени III Интернационала. Об этом сообщили в минпромышленности региона.

Предприятие больше ста лет считалось одним из крупнейших поставщиков нефтеналивных барж и сухогрузов в стране, но последнее десятилетие его цеха пустуют. Сегодня власти Астраханской области обсуждают с собственником завода возможности восстановления производства.

Фото: Товарищество поморского судостроения
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Астраханскому ССЗ имени III Интернационала 127 лет, его история началась с создания на правобережье Волги мастерских по строительству и ремонту нефтеналивного флота для перевозки углеводородов с Каспийского моря в центральные регионы России. Завод производил несамоходные баржи, затем - корпуса контейнеровозов, сухогрузов, танкеров-химовозов. Он не останавливался даже во время Великой Отечественной войны, выпуская, помимо судов, авиабомбы, мины, снаряды и гранаты. Предприятие стало градообразующим, вокруг него вырос большой микрорайон, появились иностранные заказчики. В середине 90-х завод построил около 20 судов для голландских заказчиков.

В 2007 году произошло реформирование судостроительной отрасли: завод имени III Интернационала стал одним из учредителей Астраханского производственного судостроительного объединения (АСПО) с долей в капитале 33,17 процента, сделав вклад имеющимися активами: оборудованием, цехами и землей. На тот момент на предприятии работали 620 сотрудников, производительность составляла 7 тысяч тонн металлопродукции в год. (Судозаводы "Лотос" и АСПО изготавливали по 12 тысяч тонн металла.) Но, по словам бывших работников, предприятие стало терять заказы.

В 2012 году он стал частью группы "Каспийская энергия" (КНРГ), подконтрольной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Однако это не спасло производство. Согласно отчету "Каспийской энергии", большую часть заказов группа размещала на АСПО.

Первая попытка реанимировать производство произошла четыре года назад. Тогда пресс-служба КНРГ распространила информацию о восстановительных работах на судозаводе. Планировалось провести инвентаризацию имущества, обследовать причальные стенки, крановые установки и подкрановые пути, сделать капитальный ремонт. Бывший гендиректор "КНРГ управления" Рустам Халитов объявил в СМИ, что разработан бизнес-план по использованию пустующей территории в качестве логистического центра.

- Удобное расположение дает возможность организовать пункт хранения и перевалки сухих грузов, таких как зерно, - заявлял Халитов.

Однако в том же году гендиректор сменился, исчезла из информационной повестки и тема модернизации. К идее вернулись этим летом на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин на встрече с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым озвучил предложение конструкторского бюро "Флотпроект" о создании на заводе имени III Интернационала площадки для производства предприятиями малого и среднего бизнеса композитных маломерных судов и плавательных беспилотников для экологического мониторинга и обеспечения безопасности мореплавания.

По словам Рахманова, развитие маломерного флота в интересах российских регионов для компании - приоритет на будущее. Однако конкретного ответа по ситуации не прозвучало.

В ноябре в минпромышленности Астраханской области сообщили, что договоренность с ОСК о возобновлении производства на заводе имени III Интернационала достигнута.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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- Планируется использовать эту площадку для судоремонтных работ, - резюмировали в ведомстве. Подробности пока не сообщаются.

Всего в регионе 10 судостроительных предприятий, способных строить и ремонтировать суда любого типа и класса, общая мощность производства отрасли - 90 тысяч тонн металлопродукции в год.

В 2020 году после двух лет простоя возродилось судостроительное предприятие в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Южный центр судостроения и судоремонта на торгах выкупил имущество судозавода, погасив долг около миллиарда рублей и возобновил производство. Сейчас на предприятии трудятся 1,2 тысячи работников, идет строительство ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А", главного сооружения для обустройства газового месторождения "Каменномысское-море", расположенного в акватории Обской губы Карского моря, окраины Северного Ледовитого океана. Это первый в истории астраханского судостроения заказ из Арктики.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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