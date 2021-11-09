В оперштабе Кубани объяснили, где потребуются QR-коды

В разных городах Краснодарского края отличаются требования к наличию QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест. Как сообщили в оперативном штабе региона, в основном различия связаны с курортным статусом той или иной территории.

Чтобы посетить кафе, рестораны и другие объекты общепита, код нужен во всех районах и населенных пунктах Кубани, а вот поход для похода в торгово-развлекательный центр код потребуется только на курортах.

- В Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске и в поселениях Туапсинского района Джубге, Новомихайловском, Небуге, Гизель-Дере, Шепси зайти в ТРЦ и ТРК совершеннолетние могут только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации, - отметили в оперштабе.

В других районах сходить в торговый центр можно и без QR-кода, однако масочный режим в них все равно действует.

Сейчас власти региона продумывают, как обеспечить доступ к пунктам вакцинации, которые работают в торговых центрах курортных городов. Их либо перенесут, либо сделают для них отдельные входы.

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 320 случаев COVID-19, это новый антирекорд для региона. Всего с начала пандемии выявлено 84 245 случаев заболевания. Скончались от коронавируса 7782 человека, 72 из них - за последний день.