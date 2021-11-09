В регионах юга России отмечено снижение уровня безработицы

Экономика российских регионов начала восстанавливаться после снижения показателей из-за COVID-19 в прошлом году. По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация с занятостью стала улучшаться.

Согласно данным Росстата, численность безработных в июне-августе 2021 года составила 3,45 миллиона человек, а в прошлом году в поисках рабочего места находились 4,8 миллиона человек. Таким образом, работу нашли почти 1,35 миллиона соискателей, а безработица сократилась на 1,7 процентного пункта.

Однако этот показатель неоднороден и зависит от социально-экономического развития региона, образования трудоспособного населения, ментальности и ряда других аспектов. К примеру, в Ингушетии он достигает 30,5 процента, а в Санкт-Петербурге - 1,9.

В 44 регионах безработица ниже, чем в среднем в стране, а в восьми субъектах Федерации - меньше трех процентов. Это Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Татарстан, Чукотский автономный округ, Самарская область и Хабаровский край.

Юг России оказался в середине всероссийского рейтинга. Лучше всего обстановка сложилась в Ростовской области, которая находится на 18-м месте с 3,7 процента. За год на Дону работу нашли более 24 тысяч человек. В Краснодарском крае число соискателей уменьшилось почти на 52 тысячи, но с учетом ряда других параметров уровень безработицы составляет 5,7 процента, и потому Кубань - на 50-м месте. Волгоградская область заняла 53-е место, Астраханская - 72-е, Адыгея - 74-е и Калмыкия - 76-е место.

Замыкают рейтинг восемь регионов, где уровень безработицы превышает десять процентов. Это Кабардино-Балкария, Алтай, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Дагестан и Ингушетия. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Ингушетии. Во втором квартале 2021 года мужчины оказывались безработными несколько чаще, чем женщины. При этом отличие все же не носит радикальный характер (5 и 4,9 процента соответственно).

Однако в некоторых населенных пунктах разница более заметная. Согласно данным Росстата, в среднем в городах безработица во втором квартале 2021 года была на уровне 4,3 процента, а в российских селах и деревнях - семи.

Большую роль также играет возраст человека. По статистике, у 28 процентов молодых людей до 20 лет нет работы, но они хотят трудиться. В группе от 20 до 25 лет безработица составляла 12,9 процента. В среднем диапазоне (от 25 до 50 лет) доля безработных - 4,6 процента, а вот среди людей старшего поколения намного ниже, 3,7. Аналитики объясняют это тем, что с возрастом, как правило, опыт сотрудника растет. Это ценится работодателями. Кроме того, амбиции у людей старшего поколения несколько ниже, поэтому они охотнее соглашаются на предлагаемые условия.

На поиск работы во втором квартале 2021 года у жителей российских регионов в среднем уходило 6,9 месяца. При этом почти 22,6 процента искали подходящую вакансию год и более. То есть почти у четверти безработица приобретала черты затяжной. При этом большинство находили свое место на рынке труда намного быстрее, у трети соискателей этот процесс занимал до трех месяцев. Быстрее всех трудоустраивались жители Кировской области - 2,5 месяца, Костромской области - 4 месяца, Ямало-Ненецкого автономного округа - 4,1 месяца, Санкт-Петербурга - 4,2 месяца и Калужской области - 4,3 месяца. Наибольшее время поиска зафиксировано в КЧР - 13,2 месяца. В ЮФО также наблюдаются подобные тенденции. Жителям Кубани, чтобы найти работу, требовалось 4,9 месяца, Ростова-на-Дону - шесть месяцев, а дольше всех трудоустраивались в Волгоградской области - 10,9 месяца.