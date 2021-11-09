В Ростове до конца года построят шесть новых автомобильных дорог

В Ростове-на-Дону до конца года в эксплуатацию будут введены шесть автомобильных дорог в Советском районе города. На их строительство было выделено более 570 миллионов рублей.

"Особое внимание уделил строительству дороги по проспекту Жукова. Средства на строительство дороги в полном объеме были выделены еще в 2019 году, однако компания, которая выиграла конкурс на строительство дороги, сорвала сроки выполнения работ и контракт с ней был расторгнут", - написал в instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Для того, чтобы в микрорайоне Левенцовском появилась новая дорога городские власти, расторгли контракт с недобросовестной компанией и нашли других строителей.

"На сегодня общая готовность объекта составляет 69 процентов. Строительство идет полным ходом, и уверен, что к концу года этот участок дороги будет сдан", - отметил Логвиненко.

До конца года будут также сданы участки автомобильных дорог: на улице Еременко (от проспекта Солженицына до улицы Жданова), улице Ткачева (от проезда Солженицына до улицы Жданова), улице Жданова (от улицы Еременко до улицы Ткачева), проспект Жукова (от улицы Еременко до улицы Ткачева), а также два участка на улице Еляна (от улицы Еременко до улицы Ткачева и от улицы Ткачева до проспекта Жукова).

Ввод в эксплуатацию новых дорог позволит улучшить транспортную доступность строящихся микрорайонов.