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09.11.2021 14:34

В Ростове до конца года построят шесть новых автомобильных дорог

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону до конца года в эксплуатацию будут введены шесть автомобильных дорог в Советском районе города. На их строительство было выделено более 570 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

"Особое внимание уделил строительству дороги по проспекту Жукова. Средства на строительство дороги в полном объеме были выделены еще в 2019 году, однако компания, которая выиграла конкурс на строительство дороги, сорвала сроки выполнения работ и контракт с ней был расторгнут", - написал в instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Для того, чтобы в микрорайоне Левенцовском появилась новая дорога городские власти, расторгли контракт с недобросовестной компанией и нашли других строителей.

"На сегодня общая готовность объекта составляет 69 процентов. Строительство идет полным ходом, и уверен, что к концу года этот участок дороги будет сдан", - отметил Логвиненко.

До конца года будут также сданы участки автомобильных дорог: на улице Еременко (от проспекта Солженицына до улицы Жданова), улице Ткачева (от проезда Солженицына до улицы Жданова), улице Жданова (от улицы Еременко до улицы Ткачева), проспект Жукова (от улицы Еременко до улицы Ткачева), а также два участка на улице Еляна (от улицы Еременко до улицы Ткачева и от улицы Ткачева до проспекта Жукова).

Ввод в эксплуатацию новых дорог позволит улучшить транспортную доступность строящихся микрорайонов.

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