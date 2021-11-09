В Сочи пассажирский поезд насмерть сбил девочку в наушниках

Возле железнодорожной станции "Якорная Щель" пассажирский поезд сообщением Воркута - Адлер смертельно травмировал несовершеннолетнюю 2007 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Предположительно, девочка находилась в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в 8.40. Машинист экстренно затормозил, пытаясь избежать наезда.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа ведомства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.