В Сочи приняли первый контейнерный поезд

В Сочи после реконструкции заработал контейнерный терминал. Первый поезд прибыл на территорию сочинского грузового двора из города Артема Приморского края, пригорода Владивостока, соединив юг России и Дальний Восток. На 31 платформе находилось 62 контейнера с различными товарами, в том числе из Китая. Путь через всю страну занял 10 суток.

Реконструкцию грузового двора Сочи РЖД провели менее чем за полгода, устранив тем самым все технологические ограничения, препятствующие развитию контейнерных перевозок в регионе. За этот период был построен 230-метровый подкрановый путь, приведена в порядок новая площадка, передислоцирован 21-метровый козловой кран и проведены пусконаладочные работы. Это увеличило объем работ с контейнерами в 20 раз. Терминал позволяет обработать один поезд в сутки, то есть 2-2,5 тысячи тонн чистого груза. Стоимость проекта - примерно 50 миллионов рублей. При этом основная инфраструктура была уже готова, правда, с 1980-х годов местами она заметно устарела.

После реконструкции появилась возможность принимать и отправлять контейнерные поезда. Это может стать альтернативой автомобильным перевозкам грузов, особенно в летний и зимний сезон. За счет уменьшения нагрузки на автодороги будет обеспечено и снижение экологического ущерба курортной зоне.

Контейнерный поезд теперь можно сформировать почти за сутки и отправить его в пункт назначения. Таким образом, удалось связать Сочи с четырьмя крупными локациями: Дальним Востоком, Западной Сибирью, Уралом и Московской областью, где наиболее динамично развиваются контейнерные перевозки.

До модернизации терминалы Сочи обрабатывали 200-250 контейнеров в год, и в основном это были личные вещи туристов, которые приезжали в город-курорт или уезжали из него. Проанализировав потребности бизнеса, железнодорожники сделали вывод, что развитие перевозок сдерживало в основном отсутствие инфраструктуры, которая позволяла бы принимать и отправлять контейнерные поезда. Сейчас грузовой двор может единовременно принимать 22 вагона.

Масштабная модернизация коснулась и бытовых помещений, однако, душ для работников пока так и не появился.

Реконструкцию грузового двора Сочи провели менее чем за полгода, устранив тем самым все технологические ограничения, препятствующие развитию контейнерных перевозок в регионе

- В этом году обязательно сделаем, - заверило корреспондента "РГ" начальство железнодорожного ведомства.

Кстати, исторически здесь была маленькая площадка, размеров которой хватало на выгрузку примерно одного-двух вагонов, поэтому территория нуждалась в реконструкции. По его словам, теперь можно обработать в сутки один контейнерный поезд, состоящий как минимум из 31 длиннобазного вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

Козловой кран не новый, зато очень мощный, весом около 160 тонн, грузоподъемностью 30 тонн. Он не уникален, но в Большом Сочи такой один. Стоимость аналогичного нового крана составляет более 100 миллионов рублей. Раньше эта махина располагалась таким образом, что можно было обработать всего один вагон. Поезд состоит, как правило, из 40-45 вагонов. Значит, чтобы сформировать полный состав, надо было 40-45 раз подать и убрать вагоны. На новую площадку кран передвигали, не разбирая. Здесь есть два пути и, соответственно, другие возможности для быстрой обработки.

Сейчас рано говорить о том, сколько средств удастся сэкономить благодаря контейнерным перевозкам.

- На "коротком плече" мы пока проигрываем в стоимости, а на "длинном" - она однозначно будет лучше, - объяснил генеральный директор "РЖД Бизнес-актив" Вячеслав Сараев. - Если говорить о перевозках между Краснодаром и Сочи, то, наверное, большого преимущества не будет. По скорости, вероятно, мы не сильно опередим автотранспорт, но точно ему не уступим. Главное - возможность стабильно прогнозировать время доставки. Контейнерный состав можно будет формировать, например, два раза в неделю и отправлять грузы по расписанию, так же как ходят пассажирские поезда. Причем не только, например, в Краснодар, Новороссийск, Москву, но и в Китай и Европу.

Сейчас настоящий бум на контейнерные перевозки, этот сервис наиболее востребован. По словам начальника центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Алексея Бельского, последние пять-шесть лет наблюдается существенный рост контейнерных перевозок, так как у них много преимуществ. Во-первых, скорость перевалки грузов с одного вида транспорта на другой занимает пять минут, во-вторых, удобная тара - она закрытая, что обеспечивает сохранность грузов от негативных факторов внешней среды, а в-третьих, скорость доставки.

Комментарий

Алексей Копайгородский, глава Сочи:

- Продукты питания, бытовые товары для наших жителей и туристов сейчас доставляются по единственной федеральной автомобильной автодороге. Теперь у нас появилась возможность ее разгрузить. Это не только сокращает время доставки грузов, но и обеспечивает экологическую безопасность. И самое главное, это комфортно для всех участников рынка.

Кстати

Всего в России 150 терминалов, работающих с контейнерами. Козловых кранов, способных перемещать многотонные грузы, около 400. Каждый день более 600 контейнерных поездов находятся в движении.