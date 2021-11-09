В Сочи рассказали, когда на курорте начнется горнолыжный сезон

В горах Сочи зимний сезон начнется предположительно в середине декабря. Об этом "РГ" рассказал заместитель начальника Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Александр Колесник.

- В сочинском горном кластере постепенно будет происходить снегонакопление, что позволит предположительно к середине декабря открыть сезон катания, - отметил он. - Уже ближайшей ночью там ожидается выпадение осадков: на низких высотах - мокрый снег, а выше - снег. По количеству пока сказать затруднительно. Дальнейшее выпадение осадков будет зависеть от игры температурного режима.

Во вторник у подножия гор в Красной Поляне температура воздуха составляет +19 градусов. На главный кубанский курорт грядет похолодание. В прибрежной части пока столбик термометра установился на +20 градусах, но в середине недели он опустится до +16-18, а на следующей неделе - до +12-13.

Длинные выходные в Сочи выдались по-летнему теплыми. У моря воздух прогревался выше +24 градусов, морская вода зафиксировалась на отметке в +18. На горных курортах достаточно комфортно: +21 - у подножия и +6 - на высоте.

Тем временем открытие зимнего сезона на горном курорте "Красная Поляна" намечено на 12 декабря, на "Розе Хутор" - на 17 декабря, но точная дата, конечно же, будет зависеть от погодных условий, прежде всего от стабильного снежного покрова. Напомним, в прошлом году тестовые катания прошли 5 декабря. "Газпром" пока не объявил дату старта сезона, но обычно он открывается позже других сочинских горных курортов, ближе к концу декабря.

По информации Ассоциации туроператоров России, купить тур на горнолыжные курорты Сочи с вылетом 15 декабря на неделю у компании "Мультитур" можно за 53,7 тысячи рублей на двоих. Туры с вылетом в январе обойдутся дороже - от 85,2 тысячи рублей с заездом 10 января. У TUI купить тур с вылетом 15 декабря можно за 39 тысяч рублей. Клиенты "Дельфина" смогут отдохнуть за 34 тысячи рублей, заселение - 22 декабря. Правда, в эту стоимость не входит авиаперелет.