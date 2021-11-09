В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста

В волгоградском сквере имени 8 Марта поставили памятный знак - шестиконечную звезду, вписанную в круг. Монумент посвящен жертвам Холокоста среди гражданского населения Сталинграда. На установку памятника сделали пожертвования 160 меценатов.

Рассматривали три проекта. Победил вариант, предложенный архитектором Михаилом Норкиным.

- Эта звезда темная, потому что она закопчена дымом газовых камер и пулеметных очередей, которыми расстреливали людей, - сказал на открытии руководитель рабочей группы по взаимодействию с органами власти Ефим Шустерман.

Это 89-й памятник жертвам Холокоста в России. Как установила в 1943 году Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, в этому саду было захоронено 516 трупов советских граждан. Среди них было 50 детей в возрасте от трех до двенадцати лет.

- Для меня очень важно участвовать в этой церемонии сегодня - в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Символично, что памятник открыт в Сталинграде. В нашей власти сегодня сделать так, чтобы никогда не повторилось то, что произошло 80 лет назад, - отметил замглавы дипломатической миссии израильского посольства в РФ Ронэн Краус.