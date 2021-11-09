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09.11.2021 05:05
Рубрика: Власть

На Ямале ученые со всего мира обсудят проблемы вечной мерзлоты

Текст: Елена Панова
Виднейшие ученые, специалисты из ведущих мировых университетов, представители проектных и строительных организаций, промышленных предприятий собрались в эти дни на Ямале.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ходе международной научно-практической конференции они обсудят проблемы, которые создает в последнее время миру таяние вечной мерзлоты.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Как отмечают организаторы форума, это первое масштабное мероприятие по изучению состояния мерзлоты и выработке мер геотехнической безопасности с привлечением крупнейших международных экспертов.

Вместе они обсудят существующие сегодня технологии, которые позволяют выработать практические механизмы адаптации к процессам стремительного изменения климата. Что сегодня особенно актуально для Арктики?

- Таяние вечной мерзлоты - большой вызов для нашей страны, для государств мира с вечномерзлотными почвами, - обратился к участникам конференции заместитель губернатора ЯНАО, директор регионального департамента внешних связей Александр Мажаров. - Необходимо изменение в подходах к исследованиям с использованием существующих технологий в Арктике. Последнее слово здесь, конечно же, за наукой. Я искренне надеюсь, что в ходе работы мы совместно сможем поставить ряд первоочередных задач, решение которых позволит уже в ближайшем будущем выработать и внедрить принципиально новые подходы к взаимодействию природы, человека и технологий в Арктике.

Заместитель главы Ямала отметил, что каждый арктический регион должен активно включиться в поиск методов адаптации к процессам изменения климата и деградации мерзлоты. Причем от региональных органов власти в данном случае требуется быстрая реакция и принятие эффективных управленческих решений.

Накануне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что ситуация с таянием мерзлоты пока не носит критического характера, но заниматься изучением процессов, которые происходят в вечномерзлотных почвах и быть готовыми к грядущим угрозам, конечно, нужно уже сегодня.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Именно поэтому на Ямале создана первая в России лаборатория криологии и геотехнической безопасности. Сейчас в округе разворачивают сеть мониторинга состояния мерзлоты под фундаментами зданий, тестируют экспериментальные материалы и технологии, которые можно будет использовать для строительства инфраструктуры во всей арктической зоне.

О важности этой темы заявлял и глава государства. Владимир Путин поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты. Ямальские ученые научного центра изучения Арктики уже в течение трех лет наблюдают за изменениями мерзлотных почв под зданиями в Салехарде, столице округа. А в этом году сотрудники пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Это позволит оценить сегодняшнее состояние и сделать прогноз на будущее, как будут меняться мерзлые породы. Результаты исследований могут лечь в основу рекомендаций для разработки территориальных строительных норм.

Международная конференция продлится до конца недели. Среди заявленных тем для обсуждения есть, например, такие, как о влиянии снежного покрова и растительности на температуру поверхности пород, об изменениях сезонного протаивания почв, а также об опыте внедрения экспериментальных технологий в условиях мерзлоты.

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Конференция проходит под эгидой председательства России в Арктическом совете. Результатом станет двухлетняя программа по развитию арктических территорий в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты, итоги которой в свою очередь будут подведены в 2023 году на Всемирном саммите по вопросам изменения климата, который пройдет в Якутии.

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