На Среднем Урале пациентов с COVID-19 долечат в санаториях

Новости

С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами 15:57
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ им. Чехова 15:39
Минпромторг предложил увеличить утильсбор на импортные электромобили 15:32
Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом 15:25
Юбилей Анны Нетребко отметят в Минске 15:22
ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей 14:59
Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft 14:57
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 14:52
В батареях отопления столичных квартир повышена температура 14:50
В России продлили механизм поддержки строительной отрасли 14:32
Семашко сообщил о рекордных показателях товарооборота в Союзном государстве 14:30
Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли 14:12
ЕС приостанавливает упрощенный визовый режим с Беларусью 14:01
Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло 13:58
Песков: РФ и США сходятся во мнении, что киберпреступность недопустима 13:51
Пять немецких футболистов отправлены на карантин перед играми отбора ЧМ 13:48
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права 13:40
В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе 13:30
Песков переадресовал в штаб вопросы QR-кодов на транспорте 13:29
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке 13:28
Погранкомитет Беларуси: Польша стянула к границе боевую технику 13:27
Песков заявил о важности трехстороннего заявления по Карабаху 13:19
Захарова посоветовала Порошенко "молчать и молиться" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 15:00
Рубрика: Общество

На Среднем Урале пациентов с COVID-19 долечат в санаториях

Текст: Светлана Добрынина ( Свердловская область) , Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 255(8606)
На Урале изменили тактику лечения больных COVID-19. Чтобы разгрузить специализированные госпитали, в регионе открывают так называемые "койки долечивания". Они предназначены для пациентов, вышедших из острой фазы заболевания, но по-прежнему требующих внимания врачей. В области уже обустроено две тысячи тыловых площадок борьбы с коронавирусом.
Вышедшим из острой фазы заболевания пациентам все так же необходимо внимание врачей. Фото: Татьяна Андреева/РГ Вышедшим из острой фазы заболевания пациентам все так же необходимо внимание врачей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Вышедшим из острой фазы заболевания пациентам все так же необходимо внимание врачей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- На долечивание попадают пациенты, уже не нуждающиеся в кислородной поддержке и реанимационной помощи, но с положительным тестом на коронавирус, а следовательно, представляющие опасность для окружающих. Им необходимо закончить курс лечения, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии врача посмертно наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Большая часть палат долечивания сформирована в пяти в санаториях Среднего Урала. Местный медицинский персонал в предыдущие волны уже участвовал в лечении ковид-пациентов, к тому же в этих санаториях не первый месяц действует программа реабилитации переболевших пациентов, то есть врачи имеют опыт борьбы с возможными осложнениями.

Койки долечивания планировали открыть и на территории Екатеринбурга, чтобы как можно оперативнее освобождать палаты ковидных госпиталей, оборудованные кислородной разводкой и спецсредствами для дыхательной терапии. Одна из площадок должна была расположиться в корпусе областного медицинского колледжа. От учебной мебели для потенциальных больных освободили несколько аудиторий. Но, как выяснили корреспонденты "РГ", ни одного пациента в образовательное учреждение так и не поступило. Площадка развернута для подстраховки на случай резкого роста заболеваемости и госпитализации тяжелых больных.

- Вскоре в корпус вернутся студенты. Мы будем использовать перепрофилированные аудитории для обучения лечению больных COVID-19. Симуляционное оборудование позволяет проводить специализированные тренинги и готовить кадры, особо востребованные в госпиталях, - пояснила директор колледжа Ирина Левина.

Тем временем

Самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в челябинском дворце спорта "Юность" продолжит работу до 21 ноября. Такое решение приняли в региональном минздраве в связи с особой востребованностью у челябинцев и гостей города. Время работы также увеличено - теперь он открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

На долечивание попадают пациенты, не нуждающиеся в реанимационной помощи, но с положительным тестом на коронавирус

Как сообщала "РГ", пункт вакцинации развернут сразу на двух этажах. На первом можно сдать одежду в гардероб, заполнить анкету для внесения в федеральный регистр. На втором размещены кабинки для осмотра и вакцинации. Организован отдельный вход и выход.

Продолжают действовать и мобильные пункты в ТРК, кабинеты в поликлиниках, а также стационарные круглосуточные пункты в больницах. Подробный график их работы размещен на сайте "коронавирус74.рф". Однако, как показала прошедшая неделя, большинство людей обращается именно в крупный центр вакцинации, способный принять более тысячи человек в час. С 30 октября по 7 ноября его посетили почти 14 тысяч южноуральцев. В ТРК поставили прививку 5,5 тысячи человек.

Кстати, аналогичный челябинскому пункт вакцинации на днях открылся в Магнитогорске - на спортивной арене "Металлург". До 16 ноября с 10.00 до 20.00 в нем одновременно будут работать восемь мобильных бригад медиков.

На Урале оштрафовали женщину, заразившую коллегу коронавирусом
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов