На Среднем Урале пациентов с COVID-19 долечат в санаториях

На Урале изменили тактику лечения больных COVID-19. Чтобы разгрузить специализированные госпитали, в регионе открывают так называемые "койки долечивания". Они предназначены для пациентов, вышедших из острой фазы заболевания, но по-прежнему требующих внимания врачей. В области уже обустроено две тысячи тыловых площадок борьбы с коронавирусом.

- На долечивание попадают пациенты, уже не нуждающиеся в кислородной поддержке и реанимационной помощи, но с положительным тестом на коронавирус, а следовательно, представляющие опасность для окружающих. Им необходимо закончить курс лечения, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Большая часть палат долечивания сформирована в пяти в санаториях Среднего Урала. Местный медицинский персонал в предыдущие волны уже участвовал в лечении ковид-пациентов, к тому же в этих санаториях не первый месяц действует программа реабилитации переболевших пациентов, то есть врачи имеют опыт борьбы с возможными осложнениями.

Койки долечивания планировали открыть и на территории Екатеринбурга, чтобы как можно оперативнее освобождать палаты ковидных госпиталей, оборудованные кислородной разводкой и спецсредствами для дыхательной терапии. Одна из площадок должна была расположиться в корпусе областного медицинского колледжа. От учебной мебели для потенциальных больных освободили несколько аудиторий. Но, как выяснили корреспонденты "РГ", ни одного пациента в образовательное учреждение так и не поступило. Площадка развернута для подстраховки на случай резкого роста заболеваемости и госпитализации тяжелых больных.

- Вскоре в корпус вернутся студенты. Мы будем использовать перепрофилированные аудитории для обучения лечению больных COVID-19. Симуляционное оборудование позволяет проводить специализированные тренинги и готовить кадры, особо востребованные в госпиталях, - пояснила директор колледжа Ирина Левина.

Тем временем

Самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в челябинском дворце спорта "Юность" продолжит работу до 21 ноября. Такое решение приняли в региональном минздраве в связи с особой востребованностью у челябинцев и гостей города. Время работы также увеличено - теперь он открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

На долечивание попадают пациенты, не нуждающиеся в реанимационной помощи, но с положительным тестом на коронавирус

Как сообщала "РГ", пункт вакцинации развернут сразу на двух этажах. На первом можно сдать одежду в гардероб, заполнить анкету для внесения в федеральный регистр. На втором размещены кабинки для осмотра и вакцинации. Организован отдельный вход и выход.

Продолжают действовать и мобильные пункты в ТРК, кабинеты в поликлиниках, а также стационарные круглосуточные пункты в больницах. Подробный график их работы размещен на сайте "коронавирус74.рф". Однако, как показала прошедшая неделя, большинство людей обращается именно в крупный центр вакцинации, способный принять более тысячи человек в час. С 30 октября по 7 ноября его посетили почти 14 тысяч южноуральцев. В ТРК поставили прививку 5,5 тысячи человек.

Кстати, аналогичный челябинскому пункт вакцинации на днях открылся в Магнитогорске - на спортивной арене "Металлург". До 16 ноября с 10.00 до 20.00 в нем одновременно будут работать восемь мобильных бригад медиков.