На Урале оштрафовали женщину, заразившую коллегу коронавирусом

Жительницу Пышмы наказали за то, что она с подтвержденным диагнозом COVID-19 в июле 2021 года проигнорировала предписание о режиме изоляции и отправилась на международный конкурс вместе со своим коллективом.

Ее работодатель знал о болезни подчиненной, но, видимо, желание победить оказалось сильнее страха перед вирусом. Может, никто и не узнал бы об этом, если бы коллега, которая ехала со сбежавшей пациенткой в одном купе, не подхватила бы ту же инфекцию.

Как объяснили в пресс-службе управления Роспотрбнадзора Свердловской области, каждый случай заболевания рассматривается, устанавливается возможный источник заражения. Так специалисты и узнали о нарушении режима изоляции.

На основании материала административного расследования Пышминский районный суд признал виновным в совершении административного правонарушения и юридическое лицо, то есть работодателя, и женщину, сбежавшую из-под карантина. Организации был назначен штраф в 100 тысяч рублей, а нарушительнице - 75 тысяч.

Причем, объяснили в областном Роспотребнадзоре, если бы последствия для здоровья заразившейся коллеги были серьезными, могла последовать и уголовная ответственность.