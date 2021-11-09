На Урале СК проверит информацию о проживании детей с отцом-наркоманом

В центральном аппарате СК России заинтересовались информация, прозвучавшей в эфире одного из телеканалов: сообщалось, что в Нижнем Тагиле отец-одиночка не выполняет в полной мере родительские обязанности по воспитанию троих сыновей.

Данные о сложной ситуации в семье были обнародованы восьмого ноября. В программе сообщалось, что супруга мужчины и мать мальчиков умерла, отец остался с ними один. При этом родственники женщины заявили, что к ее гибели причастен именно муж. Кроме того, по их словам, он употребляет наркотики и не может быть полноценным отцом для мальчишек.

Председатель СК поручил руководителю свердловского правоохранительного ведомства доложить о ходе проверочных мероприятий по фактам, изложенным в эфире.