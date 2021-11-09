Пьяный челябинец въехал на иномарке в цветочный магазин

В Челябинске выясняют обстоятельства ночного ДТП, в котором пострадал цветочный павильон и его продавец. В витрину магазина въехала потерявшая управление иномарка, сообщили во вторник в городском ГИБДД.

Авария произошла в центре города в половину двенадцатого ночи. 27-летний водитель Renault двигаясь по улице Труда, потерял управление и протаранил цветочный павильон и припаркованный здесь же Volkswagen. Пострадала 49-летняя женщина - продавец павильона. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения

В ГИБДД напоминают, что за нетрезвую езду, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 30 тысяч рублей. При повторном правонарушения до двух лет лишения свободы.

Кстати

С начала в Челябинске отстранены от управления более 3800 водителей, находившихся в состоянии опьянения, и более 200 бесправников, лишенных прав за грубые нарушения ПДД.