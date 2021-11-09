В Челябинской области сообщили о сроках дистанционного обучения

На Южном Урале сообщили о завершении дистанта уже на этой неделе. С 15 ноября школьники приступят к занятиям в очной форме, сообщила во вторник первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, дистанционное обучение в связи с 50-процентным превышения эпидпорога по заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом введено только на одну неделю.

- Чтобы разорвать тот инкубационный период, который необходим для развития инфекции, нам необходимы 14 дней, и было принято решение о введении дистанционного обучения до конца этой недели, - пояснила Гехт.

Для младших школьников это облегченный вариант, который практически не будет вызывать у них трудностей. Для средней и старшей школы занятия с использованием дистанционных технологий пройдут в обычном режиме.

Власти просят южноуральцев потерпеть еще несколько дней, чтобы сохранить здоровье детей и избежать закрытия классов и школ на карантин.