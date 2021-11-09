В Тюменской области зафиксировали два очага COVID-19

Тюменское управления Роспотребнадзора сообщает о двух очагах коронавирусной инфекции.

Согласно информации на официальном портале ведомства, речь идет о центре реабилитации для наркозависимых, где заболело 12 человек, еще 23 числятся как контактные. Также вспышка зафиксирована в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка": здесь больны 11 детей и еще 80 человек являются контактными.

Ситуация в обоих очагах находится на контроле.

Между тем

По данным регионального оперштаба на 9 ноября за сутки выявлено 349 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 73 882). Прививки против коронавируса сделали уже 758 483 тюменца, а полный курс прошли 671 999 человек.