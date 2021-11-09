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Режиссер "Голодных игр" экранизирует антиутопию Филипа Дика

Новости
    09.11.2021, 18:17
Текст:   Ася Кушнарева

Американский режиссер Фрэнсис Лоуренс, экранизировавший книжную трилогию "Голодные игры", взялся за новую работу в жанре антиутопии. Он планирует экранизировать научно-фантастический роман Филипа К. Дика "Молот Вулкана".

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Variety, Лоуренс выступит в качестве продюсера и режиссера картины. В работе над проектом также будут участвовать продюсерские компании New Republic Pictures и Electric Shepherd Productions.

"Молот Вулкана" был опубликован в 1960 году. Действие книги разворачивается после Третьей мировой войны, когда убедившись в собственной неспособности к мудрому управлению, правители всех стран передали власть компьютеру. Машина "Вулкан-3", расположенная в подземельях Швейцарии, создает законы, занимается политикой и судит людей. Обслуживает "Вулкан-3" специально созданная для этих целей партия "Единство". В центре сюжета - высокопоставленный член новой бюрократической элиты Уильям Баррис, который обнаруживает в руководстве партии предателя.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс известен по таким фильмам, как "Константин: Повелитель тьмы", "Я - легенда", "Воды слонам", "Контакт", три из четырех частей "Голодных игр" и "Красный воробей". В последних двух проектах главную роль исполняла Дженнифер Лоуренс.

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