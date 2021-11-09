Найден механизм, способный предупредить о риске ожирения

Финские ученые утверждают: мозг способен на ранней стадии обнаружить факторы риска развития избыточного веса и подать сигналы еще до того, как у человека разовьется ожирение.

Новое исследование, опубликованное в International Journal of Obesity, показывает, что "нарушение в нейронных сетях, контролирующих чувство сытости и аппетит, может наблюдаться еще до того, как у человека разовьется ожирение, и эти изменения мозга связаны с семейными факторами риска".

Причины этого - сниженная функция опиоидной и каннабиноидной систем, а также изменение реакции мозга на инсулин. Эти эффекты можно увидеть еще до того, как у человека действительно разовьется ожирение.

В исследовании Тату Кантонена из университета Турку (Финляндия) и его коллег участвовал 41 человек - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не страдающие диабетом 2 типа и ожирением, но с различными рисками его развития. У 19 из них был избыточный вес, их родители также имели избыточный вес или диабет 2 типа, они редко занимались физической активностью и, таким образом, имели высокий риск ожирения.

С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) ученые сначала исследовали, как глюкоза распределяется в мозгу испытуемых - показатель активности инсулина. Кроме того, они записали, как в их организме опиоиды и каннабиноиды связываются с разными рецепторами. Сравнение результатов двух групп, говорят исследователи, показало: "У молодых людей с высоким риском ожирения в будущем было повышенное потребление глюкозы в мозгу, стимулированное инсулином". Это было особенно заметно по областям, ответственным за чувство голода, таким как гипоталамус и островок.

"Изменение действия инсулина в головном мозге и нарушение передачи сигналов между мозгом и периферическими органами могут способствовать патологическому нарушению регуляции энергетического баланса и увеличению веса, - объясняют механизм развития избыточного веса исследователи и утверждают: - Наши результаты показывают, что эти патофизиологические процессы уже активны у людей, не страдающих ожирением, но с генетическими факторами риска ожирения".

Они также обнаружили, что повышенный семейный риск ожирения был связан с более низкой плотностью опиоидных рецепторов. Ранние исследования показали: это стимулирует повышенный аппетит и переедание.

"Таким образом, нарушение в нейронных сетях, контролирующих сытость и аппетит, можно наблюдать еще до того, как у человека разовьется ожирение, и эти изменения мозга связаны с семейными факторами риска ожирения", - говорит Кантонен.

По мнению исследователей, полученные данные могут помочь в разработке новых стратегий лечения и профилактики ожирения и диабета. "Результаты показывают, что мозг и центральная нервная система являются важными мишенями в лечении ожирения", - заключают ученые.