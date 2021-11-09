"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов

"Росатом" продаст свою американской урановую "дочку", которую покупал в составе холдинга Uranium One в 2010 году, за 130 млн долларов. Из них 112 млн долларов в денежном эквиваленте и еще 19 млн - облигационные займы.

В госкорпорации сообщили, что продажа "Росатомом" акций компании проводится в рамках стратегии по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности, передает ТАСС.

Покупателем выступила американская компания Uranium Energy Corp., которая выкупит 12 урановых рудников в Вайоминге. Сделка завершиться после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. В результате этой покупки Uranium Energy Corp. может стать крупнейшим производителем урана в США.

Отмечается, что момент продажи "Росатомом" акций Uranium One Americas, Inc. максимально благоприятен для российской стороны. Этот сегмент рынка сейчас на подъеме. В то время как владение американскими активами уже не играет столь серьезной роли в лоббировании продаж урановых продуктов.