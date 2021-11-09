Росавиация утвердила список субсидируемых межрегиональных рейсов

Более 3 млн человек перевезут по программе субсидирования региональных перелетов в 2022 году. Перечень маршрутов утвердила Росавиация.

В списке 372 субсидируемых маршрута. Это на 40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. Рейсы будут выполнять 14 авиакомпаний. В частности, это будут S7, "Азимут", "ИрАэро", Red Wings, "Ямал", "Руслайн", "Ютэйр" и другие авиакомпании.

"Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242. В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года", - сообщили в Росавиации.

В ведомстве прогнозируют, что по специальному тарифу в следующем году будет перевезено более 3 млн пассажиров. При этом на 66% будут использоваться современные воздушные суда, произведенные на территории России после 1 января 2009 года.

Помимо программы субсидирования рейсов между регионами, в России также действуют программы субсидирования воздушных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, также субсидируются рейса Единой дальневосточной авиакомпании и семейные перелеты по туристическим маршрутам.