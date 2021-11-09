Постановление Верховного суда Нидерландов, который отменил выплаты Россией бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС более 50 миллиардов долларов, вызвало положительный резонанс и в нашей стране, и за рубежом. Генпрокуратура России заявила, что "приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге".

Кого может коснуться это решение Верховного суда Нидерландов?

Основа исковых требований по ЮКОСу строится на том, что в 2003 году нефтяной компании были доначислены налоги более чем на 700 миллиардов рублей. Такой маневр привел к банкротству компании, которое ее владельцы назвали экспроприацией, а также к возбуждению уголовных дел против ее акционеров, основным из которых являлся на тот момент Михаил Ходорковский.

В рамках расследования Генпрокуратурой было арестовано имущество ЮКОСа и его владельцев. Реституция коснулась почти всех без исключения.

В 2005 году акционеры подали иски против России в международный Арбитражный суд в Гааге, основываясь на том, что наша страна якобы нарушила требования Договора к Энергетической хартии. Российские власти с иском не согласились, поскольку Россия не ратифицировала ДЭХ, хотя и подписала его.

В августе 2009 Россия официально отказалась от ратификации документа. Тем не менее международный арбитраж с этими доводами не согласился и присудил астрономическую компенсацию экс-акционерам.

Исполняя решение, взыскатели накладывали аресты на любую собственность России за рубежом. В частности, атаке тогда подверглись счета Роскосмоса, ИА "Россия сегодня" и других российских организаций. Впрочем, эти аресты зачастую отменялись национальными судами государств, где находилась российская собственность.

В 2015 году Россия подала апелляцию на решение международного суда и в 2016 году выиграла дело. Однако экс-акционеры подали свою жалобу, и процесс пошел по новому кругу, результатом чего стало решение 2020 года, которым Россию снова обязали выплатить компенсацию в 50 миллиардов долларов.

В минувшую пятницу решение по резонансному спору принял Верховный суд Нидерландов, который постановил вернуть дело в Апелляционный суд Амстердама.

Как сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры, "Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом ... и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года".

Такой поворот событий позволяет России подвергнуть ревизии уголовные дела против самих экс-акционеров и связанных с ними лиц, чтобы подкрепить свои доводы при новом рассмотрении дела.

Взыскатели накладывали аресты на любую собственность России за рубежом. Они зачастую отменялись национальными судами

Фигурантами новых расследований могут стать Алексей Голубович и его бывшая супруга Ольга Миримская. Господин Голубович ранее являлся директором ЮКОСа по стратегическому развитию, стоял у истоков группы "Менатеп" и имел почти 5% акций нефтяной компании.

На момент начала уголовного преследования ЮКОСа некоторыми экспертами доля Голубовича оценивалась предположительно в более чем 1,5 миллиарда долларов. Сам Голубович оказался в итальянской тюрьме - российская Генпрокуратура объявила его в международный розыск по обвинению в хищениях.

Не потому ли Ольга Миримская в одночасье стала одной из самых богатых женщин России, что за это время все его активы были переоформлены на нее?

СМИ писали, что Миримская получила значительные по стоимости объекты недвижимости, иностранные компании, банк БКФ и компанию "Русский Продукт", которые были активами "Менатепа", то есть принадлежали Ходорковскому и его партнерам. Стоимость имущества, полученного женщиной, оценивалась в несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, Голубович и Миримская выступили свидетелями обвинения по делу ЮКОСа. Тогда семейная пара открестилась от денег нефтяной компании.

Однако в апреле 2021 года свидетель, допрошенный следователями ГСУ СК России, показал, что Миримская в период 2006-2007 гг. якобы активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным "в целях сокрытия и легализации имущества, полученного у ОАО "НК "ЮКОС", и ее предполагемый доход мог составить сумму в размере 135 миллионов долларов США". Вместе с этим нет доказательств того, что Миримская О.М. декларировала в ФНС России все свои счета, равно как и предполагаемый доход в сумме 135 миллионов долларов США.

Напрашивается вопрос: не помогла ли проданная доля Голубовича экс-акционерам ЮКОСа консолидировать акции для подачи иска на 50 миллиардов против России?

По этой причине, учитывая решение Верховного суда Нидерландов, возникли риски утраты активов госпожи Миримской в случае их происхождения от ЮКОСа.