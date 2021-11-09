Россия способна на коммерческой основе укреплять безопасность африканских стран

Не раз критиковал Москву за чрезмерное увлечение внешней политикой. Главный аргумент - она отвлекает внимание руководства страны от дел внутренних. Этот аргумент пока остается в силе. Но в последние года два мы, похоже, наконец, все больше начали заниматься ими. И жизнь заставила - ковид. И приходит понимание, что всегда и особенно в нынешнем сверххаотичном мире главное - это укрепление себя, своего народа, "Крепости России", надежно защищенной, но открытой, естественно, для выгодных экономических связей и для сотрудничества с теми, кто этого хочет.

Окончательно ушли надежды на возможность договориться в ближайшем будущем с Западом, отчаянно и зло защищающим свое на глазах рушащееся доминирование в мировой политике, экономике, культуре. Оно глубинно базировалось на военном превосходстве, которого Европа затем вместе с США добились полвека тому назад. Мы, обеспечивая свою безопасность, это превосходство подорвали. Теперь его будет добивать и на глазах становящийся великой военной державой Китай.

Но, занимаясь в первую очередь налаживанием стабильной и комфортной для большинства жизни страны, солженицынским "сбережением народа", не стоит забывать, что умная внешняя и оборонная политика могут быть весьма выгодными и экономически. Большинство же людей, интересующихся ей и выросших на опыте СССР, считают эту политику исключительно затратной - больше или меньше. Действительно, содержание советской империи с нашим тогда коммунистическим интернационализмом, неспособностью и нежеланием считать деньги, презрительным отношением к самому понятию "барыш" стоило непомерно дорого. Подводила и понятная, шедшая от страшного опыта потерь в Великой Отечественной, одержимость безопасностью.

В результате СССР не только содержал чудовищную по размерам военную машину, но и субсидировал десятки стран в Африке, Латинской Америке, Азии. Из-за стремления поддержать идеалы социализма массированно субсидировались и страны соцлагеря. РСФСР, кроме того, была донором подавляющего большинства советских республик. Это, в частности, одна из причин их резкого обеднения по сравнению с до сих пор небогатой Россией.

Потеряв веру в коммунистические идеалы, на которой был нанизан СССР, и - еще более - устав от бытовой бедности или желая наконец обогатиться, тогдашняя российская элита по сути инициировала развал СССР, запустила неумелые экономические реформы, ввергшие большинство в нищету. В этой самоедской революции был и позитивный элемент - было сброшено бремя империи. Но, сбрасывая его, российские реформаторы с вполне социалистическим непрактицизмом и идейным догматизмом уничтожили и многие выгодные активы, которые накопил СССР.

В последние полтора-два десятилетия Россия начала возвращаться во многие части бывшей империи, но уже на новых, более расчетливых, а значит, в долгосрочной перспективе более устойчивых условиях.

Пошла переориентация от чрезмерной зависимости от Запада и его рынков. При всей своей недоделанности "восточный поворот" уже привел к выравниванию Азии и Европы в российском торговом балансе.

Еще 10-12 лет тому назад доля последней была чуть меньше 60%, а первой - около 20%.

Пришло время запоздавшего, но лучше поздно, чем никогда, выгодного и взаимовыгодного возвращения в Африку. Без идеологии, но на основе очень близкого подхода к миру и России, и большинства африканских государств, стремящихся сократить свою зависимость от старых колониальных или неоколониальных (США) держав и начинающих опасаться чрезмерной зависимости от вала китайских инвестиций и товаров.

Полузабытая нами Африка чрезвычайно интересна и перспективна для выгодного сотрудничества

Активизация российской политики в отношении Африки началась относительно недавно. Символом этого возвращения стал успешный саммит Россия - Африка в Сочи, на который в 2019 году приехали руководители подавляющего большинства африканских государств.

Но встречи и документы, принятые на саммите, - лишь обещание. Предстоит наполнение политического успеха реальным содержанием. Тем более что в ближайшее время (ковид может внести коррективы) предстоит новый саммит.

Именно предложениям путей наполнения конкретным взаимовыгодным содержанием, прежде всего экономическим, завязавшегося взаимодействия Россия - Африка посвящен доклад "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России", который в среду будет представлен в ТАСС. Он подготовлен по результатам ряда исследований и ситуационного анализа, из серии организуемых факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ под эгидой МИД РФ и при участии Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), журнала "Россия в глобальной политике" и Комитета ГД по международным делам.

Особенностью этого доклада было то, что его основными авторами выступили эксперты, работающие в Африке, знающие ее изнутри.

Естественно, в ситуационном анализе участвовали и академические специалисты, и представители ведомств.

Доклад, как почти и всегда по результатам подобных ситанализов, получился ярким, расширяющим горизонты и для официальной политики, и для бизнеса, и для наших африканских партнеров. В его доработке предполагается участие ведущих африканских экспертов. В результате может получиться совместная российско-африканская стратегия. Чтобы заинтересовать экспертов и бизнесменов, думающих об африканском континенте или о путях выхода на его рынки, изложу некоторые из его положений и выводов.

Полузабытая нами Африка чрезвычайно интересна и перспективна для выгодного сотрудничества. Она обладает не только несметными природными богатствами - их не меньше и у России, но гигантским резервуаром относительно дешевой рабочей силы. Там можно налаживать трудозатратные производства, невыгодные в России.

На континенте помнят, что Российская империя, СССР не были в числе колонизаторов, а последний серьезно помогал африканцам обретать независимость, освобождаться от колониального ига. По мере роста самосознания африканцев их все меньше устраивают рецепты развития, предлагавшиеся бывшими метрополиями. К тому же эти рецепты почти повсеместно доказывают свою несостоятельность. Африканцы ищут возможности балансирующей диверсификации своих экономических и политических связей. При этом у России, при относительной ограниченности финансовых ресурсов, есть целый ряд конкурентных преимуществ, которые мы пока используем далеко не полностью. Россия способна на вполне коммерческой основе укреплять безопасность африканских стран в самом широком смысле. Не только через военно-техническое сотрудничество, но и через модернизацию энергетики, создание защищенных систем связи, поставку вакцин и оборудования для их производства, объектов инфраструктуры. По сути - это поставка суверенитета.

Конкурентны и продукты нашего машиностроения, становящегося более эффективным, чем при СССР, но при этом все еще гораздо более дешевым, чем западные аналоги. Список, приведенный в докладе, длинен, и его авторы готовы его детализировать.

Возможна и прямая экономическая помощь развитию. Но только если наша страна уйдет от доставшейся от 1990-х гг. практики, когда огромные по нашим меркам суммы - около 1 млрд долларов в год, обезличенно предоставлялись через международные структуры, доставляя только моральное удовлетворение от участия в их деятельности чиновникам, но не принося конкретных выгод ни российскому бизнесу, ни политически - всему российскому государству. Нужна "национализация" программ помощи. Тогда - и это стопроцентно доказано - она весьма выгодна и донору - в нашем случае - России.

Необходимо и расширение информированности российского бизнеса о возможностях, которые предоставляют африканские страны не только для экспорта российской продукции, но и для импорта многих относительно более дешевых ресурсов и товаров из Африки. Частичная переориентация товарных потоков на Азию уже принесла немалые выгоды - мы покупаем сходные с европейскими товары по гораздо более низким ценам.

Необходимо думать и о восстановлении авиационного сообщения со странами Африки. Превращении Стамбула в основной авиационный хаб в Африку - одна из основных причин взрывного роста турецкого экономического и политического присутствия. Близкие к героическим усилия наших дипломатов, ряда сенаторов и депутатов Госдумы должны быть усилены другими ведомствами и, может быть, наиважнейшее - расширением знаний об Африке.

В докладе содержатся десятки предложений и рекомендаций. Но не меньший интерес представляет его аналитическая часть - весьма реалистично, но и оптимистично и во многом новаторски описывающая ситуацию на этом бурно развивающемся континенте.

Возвращение на него России обещает быть не только доходным, но и превратит в экономически выгодных партнеров. Африканские страны не утратили и даже возвращают себе свой уникальный колорит, увлекавший поколения русских.