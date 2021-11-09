Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

Авиасообщение с девятью странами - Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом - возобновляется в России с 9 ноября. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии.

Кроме того, сняты ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Квоты остаются на уровне соглашений между правительствами стран, но уже без отношения к пандемийным ограничениям.

Также увеличено число авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.