Российские потребители больше не хотят сами покупать еду в магазинах

Уже сейчас в гипермаркетах больше курьеров служб доставок продуктов, чем самих "живых" покупателей. Россияне за время пандемии привыкли получать продукты в течение 30-40 минут, не выходя из дома. Перспектива недалекого будущего - продуктомат в каждом подъезде.

Раньше мы заказывали в интернете продуктов сразу на неделю, а теперь нам лень выйти на улицу даже за хлебом. Фото: Сергей Куксин/РГ

По итогам 2021 года онлайн-продажи продуктов могут достичь 380 млрд рублей, в сравнении с прошлым годом увеличившись примерно в 2,5 раза (со 155 млрд рублей). По отношению к третьему кварталу прошлого года рост в третьем квартале этого года уже почти трехкратный: 90 млрд рублей против 35 млрд рублей, подсчитали в агентстве Infoline.

Доля онлайн-продаж продуктов питания (не считая ресторанов) в розничном торговом обороте на данный момент составляет около 5%. И эта доля неуклонно растет начиная с третьего квартала прошлого года. При этом в третьем квартале 2021 года не наблюдалось спада продаж, как это было в прошлом году (35 млд рублей выручки против 45 млрд рублей во втором квартале 2020 года), обращает внимание генеральный директор INFOLine Иван Федяков. В прошлом году летом снимали антиковидные ограничения, люди в это время разъезжаются по дачам и отпускам. Но в этом году, несмотря на отсутствие жестких ограничений, рост продолжился, и с 80 млрд рублей во втором квартале объем продаж увеличился до 90 млрд рублей.

Участники рынка выходили в новые регионы и запускали новые сервисы, и это стало основным драйвером роста. В частности, сейчас активно развивается сервис экспресс-услуг, поясняет Федяков. А на итогах четвертого квартала скажутся введенные антиковидные ограничения, то есть рост опять же продолжится.

Если раньше покупки продуктов в интернете скорее были антикризисной мерой, сейчас многие россияне к этому уже привыкли. При этом если сначала покупатели заказывали продукты впрок на неделю, а скоропортящиеся товары докупали по пути с работы домой, с середины прошлого года поведение покупателей начинает меняться. Россияне стали привыкать к быстрым доставкам продуктов повседневного спроса: литра молока, десятка яиц или буханки хлеба. Некоторые люди пользуются такими сервисами по несколько раз в день. Это удобно и выгодно. Делая покупки на неделю вперед, есть риск выбросить 10-20% продуктов, у которых истек срок годности. Этого не происходит, если заказывать небольшими порциями.

Пока что условия онлайн-покупок продуктов очень лояльные: сервисам нужно привлечь клиентов

При этом пока компании, специализирующиеся на экспресс-доставках, чтобы завоевать рынок, предоставляют очень лояльные условия для покупателей. Поначалу можно было купить, например, один глазированный сырок с бесплатной доставкой. "Это избаловало потребителей: они отучились ходить в магазины", - считает Федяков. Такие лояльные условия очень нехарактерны для других стран мира. Ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в Лондоне подобных сервисов нет. Они только начинают там появляться отчасти за счет открытия представительств российских компаний, говорит Федяков.

В следующем году рост онлайн-продаж продуктов питания продолжится, но уже не будет таким стремительным, считает эксперт. Часть аудитории продолжит наращивать свои покупки через интернет, но часть останется в привычных каналах продажи и никогда не будет покупать продукты через интернет, считает Федяков. По его прогнозам, с нынешних 5% в розничном товарообороте к 2025 году продукты могут занять около 20%. Пока еще есть регионы, где можно расширить присутствие, будут появляться новые сервисы. Есть также пока ограничения законодательного характера, которые тормозят развитие онлайн-рынка. Одним из таких ключевых ограничений является запрет на онлайн-продажи алкоголя: федеральные ведомства уже несколько лет не могут прийти к единому мнению и разрешить продажу алкоголя через интернет. Как только это ограничение будет снято, это даст очередной толчок для развития рынка уже с точки зрения увеличения среднего чека.

Председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров обращает внимание на то, что уже сейчас продажи еды в штуках на маркетплейсах, которые не специализируются на торговле именно продуктов, превышают продажи непродуктовых товаров: батонов люди покупают на том же Ozon больше, чем компьютеров. По мнению эксперта, следующим этапом развития онлайн-продажи еды станет установка продуктоматов в жилых домах - они могут появиться почти в каждом подъезде, считает он.