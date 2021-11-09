Российский продюсер Сергей Сельянов получит престижную международную награду

Сергей Сельянов - продюсер, который работал с такими режиссерами, как Алексей Балабанов, Сергей Бодров, Павел Лунгин, Александр Рогожкин, и во многом открыл их имена мировому зрителю, получит престижную международную награду. Уже на этой неделе состоится 14-я церемония награждения Asia Pacific Screen Awards, и за несколько дней до одного из крупнейших в мировой киноиндустрии мероприятий Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды.

Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (ФИАПФ) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Сельянов - руководитель и основатель кинокомпании СТВ, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ), продюсер более чем 150 фильмов. В сентябре этого года впервые за всю историю крупнейшего кинофестиваля российского кино "Кинотавр" приз "За вклад в кинематограф" получил продюсер. И им стал Сергей Сельянов. В планах у Сельянова картины, о которых снова заговорят, нет сомнения. Они привлекут к себе внимание, как и все, что он делает, поскольку в выборе своем продюсер всегда точен. Только последние работы студии СТВ в фокусе внимания как зрителей, так и профессионалов.

Первый фильм Лены Ланских "Ничья" получила награду ("Лучший дебют") на престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне, "Купе номер 6" Юхо Куосманена - лауреат Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру выдвинут от Финляндии на "Оскар". Зрители в этом году ждут режиссерский дебют Андрея Чадова "Совя война" и очередную часть популярной анимационной франшизы "Три богатыря и конь на троне".

Справка "РГ"

Asia Pacific Screen Awards - ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденная в 2007 году. Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.