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09.11.2021 11:19
Рубрика: Культура

Russian Film Festival в Азербайджане пройдет онлайн на платформе Кинопоиск

Текст: Сусанна Альперина
Впервые в Азербайджане состоится фестиваль российского кино - Russian Film Festival (RFF). Он пройдет онлайн с 8 ноября по 5 декабря в партнерстве с крупнейшим российским онлайн-кинотеатром Кинопоиск при поддержке Министерств культуры России Азербайджана.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На Russian Film Festival восемь российских фильмов будут доступны бесплатно для пользователей сервиса в течение месяца. Все фильмы представлены с субтитрами на азербайджанском языке. Это такие картины, как "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина, "Общага" Романа Васьянова, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Красный призрак" Андрея Богатырева, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Спутник" Егора Абраменко, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой и "Байкал. Удивительные приключения Юмы" Анастасии Поповой).

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, что Russian Film Festival был организован Роскино в 2020 году при поддержке Министерства культуры и уже успешно прошел в 16 странах, суммарно собрав более 200 тысяч зрителей по всему миру.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино, в связи с событием, подчеркивает, что Россия и Азербайджан - давние партнеры в разных сферах, в том числе и в сфере культуры. "Уже много лет реализуется масштабный обменный проект Дни культуры, и теперь Russian Film Festival также станет важной частью культурного диалога. Кроме того, фестиваль поможет и вывести на новый уровень коммуникацию между российским кинематографом и активно развивающейся киноиндустрией Азербайджана. Приятно видеть среди участников международных фестивалей последних лет как яркие работы азербайджанских кинематографистов, так и российские копродукционные проекты с Азербайджаном (к примеру, короткометражный фильм "Последний" Сергея Пикалова - участник 67-го Каннского кинофестиваля). Мы видим, что коллеги много работают в сфере развития кинематографа в стране (это и создание кинокомиссии Filming Azerbaijan, и сотрудничество с мировыми VOD-платформами)...", - считает Маркова.

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов Яндекса, поясняет: "Подписка Яндекс Плюс, включающая и доступ к каталогу Кинопоиска, запустилась в Азербайджане весной этого года. За это время мы увидели большой интерес пользователей к современному российскому кино и поэтому, разрабатывая программу фестиваля, стремились собрать максимально широкий круг самых интересных премьер последних лет".

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