Минздрав России подготовил реформу оплаты труда медицинских работников. Пилотные проекты по отработке новой схемы стартуют с 2022 года в семи регионах.

Как уточнили в министерстве, в них будут участвовать 440 медучреждений, а численность врачей, медсестер и прочих участников составит 170 тысяч.

Над созданием адекватной системы оплаты сложного труда медиков в министерстве бьются уже много лет. Задача, которую перед минздравом поставило правительство, - уменьшить дисбаланс в зарплатах медиков в разных регионах, приведя оклады врачей, медсестер и младшего персонала к "единому знаменателю". Новая система должна прекратить порочную практику, когда ради нормального заработка медики вынуждены работать на 1,5-2 ставки. Она должна быть выстроена так, чтобы врачу было выгоднее постоянно учиться, повышать квалификацию, а не вкалывать, чтобы заработок был нормальным. При этом средний уровень зарплат уменьшиться ни в коем случае не должен.

Авторы реформы рассчитывают, что в результате выравнивания в разных регионах зарплаты медиков увеличатся от двух до 78 процентов (в зависимости от региона). Рассчитать новую зарплатную "формулу" минздраву помогали ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, ВНИИ труда, профсоюз медработников и представители профессионального сообщества.

Прежние попытки действовать через выравнивание тарифов ОМС шли сложно, к тому же основные параметры зарплаты устанавливали на региональном уровне. Поэтому сейчас зарплата медиков одинаковой специализации, выполняющих одну и ту же работу, может сильно отличаться, причем не только в разных территориях, но и в пределах одного региона - в областных центрах, крупных городах заработки выше.

Окончательные параметры реформы должны пройти общественное обсуждение. Пока же в минздраве назвали базовые принципы: зарплата врача или медсестры будет рассчитываться исходя из трех параметров - оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. В свою очередь, оклад будет складываться из расчетной "базы" с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от должности и сложности выполняемой работы. Также будет применяться коэффициент экономического развития региона - он будет привязан к средней зарплате в субъекте Федерации.

Правительство поставило перед минздравом задачу уменьшить дисбаланс в зарплатах медиков в разных регионах, приведя их к "единому знаменателю"

При этом "база" предполагается единой для всех регионов и будет зависеть от МРОТ. Для расчета коэффициента дифференциации предусмотрено выделить 16 должностных групп, охватывающих более 200 видов работ и компетенций. Например, для санитара коэффициент составит 1, для медсестры - 1,35, для врача, оказывающего первичную медпомощь, - 2,23, а для заведующего хирургическим отделением больницы - 3,13.

Что касается компенсационных выплат, предполагается унифицировать их перечень - сегодня в разных частях страны компенсации выплачиваются по-разному. Предлагается восемь видов компенсационных доплат: за ночные смены, работу в опасных и вредных условиях и т.д. Размер этих выплат будет составлять от 4 до 60 процентов от оклада. Отдельный список разработали и для стимулирующих выплат (16 видов) - они нужны, чтобы привлечь специалистов к работам, где особо ощущается нехватка кадров. Это работа в службе скорой помощи, в бригадах санавиации, сельской местности, выполнение функций наставников и т.д. Расходы на зарплаты в пилотных регионах только в расчете на первый квартал вырастут на 30 процентов, что потребует 9 миллиардов рублей.

Позиция

Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:

- Здравоохранение определено как первая отрасль, в отношении которой, по решению правительства, должны быть разработаны Требования к системам оплаты труда. Профсоюз поддержал проведение пилотного проекта. Многие наши предложения легли в основу предлагаемой системы. Это, в первую очередь, уход от регионализации, выстраивание единой централизованной системы. Вместе с тем за регионами сохраняется право устанавливать иные выплаты компенсационного или стимулирующего характера за счет своих бюджетов. Это позволит учесть имеющуюся региональную специфику. В предлагаемой модели реализовано важнейшее требование, выдвигаемое профсоюзом в течение многих лет: в основу исчисления должностных окладов предлагается заложить МРОТ. Конечно, у нас есть дополнительные вопросы - и по структуре, и по размерам составных частей зарплаты. Но пилотный проект для того и проводится, чтобы в ходе него выявить все нерешенные вопросы и решить их.