Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах

Маркетплейсы пополняют свои ряды самозанятыми. Речь о людях, которые сами делают и продают, например, предметы домашнего интерьера, одежду, аксессуары, бижутерию. Раньше на их пути к покупателю стояли крупные торговые сети, которые соглашались иметь дело только с очень крупными партиями товаров (эту проблему могла бы решить кооперация, но с ней пока не складывается). Выход самозанятых на маркетплейсы ускорила пандемия, придав названию последних буквальное значение в традиционном духе - "рыночная площадь".

Самозанятые работают по отдельной налоговой схеме (они платят налог с доходов от работы с юридическими лицами в 6%, с физическими - 4%), разрешено продавать только товары собственного производства. До сих пор их главной площадкой был Instagram, теперь же уникальные изделия самостоятельных мастеров можно встретить и на трех самых популярных в России маркетплейсах: так, к Wildberries и AliExpress недавно присоединился OZON.

За первый месяц работы с самозанятыми на OZON зарегистрировались 1,5 тысячи человек, рассказали в компании. Большинство проходят проверку или оформляют карточки на товары, к активным продажам из них приступили несколько сотен. По сравнению с другими продавцами для них есть несколько преимуществ.

При стандартной комиссии - от 4% до 15% - через три месяца после начала работы и при небольшом числе возвратов им позволят выводить выручку ежедневно, а не два раза в месяц, как всем остальным. Кроме того, специально для самозанятых партнеров сервис готовит серию бесплатных вебинаров и обучающих курсов специально для самозанятых с учетом всех нюансов работы на маркетплейсе.

"Работа через маркетплейс открывает для самозанятых доступ к широкому кругу потребителей за счет сетевых эффектов, это - ключевая особенность платформенной бизнес-модели, - отмечает вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Ковалева. - Преимущества работы на платформе - гибкость, в том числе возможность самостоятельного выбора заказов и управления своей загрузкой. К примеру, зачастую на платформах поиска услуг и специалистов исполнители имеют возможность самостоятельно откликаться на размещаемые пользователями заказы о выполнении работ или оказании услуг". По ее мнению, это особенно важно для самозанятых, которым закон запрещает привлекать к работе других исполнителей или перепоручать заказ.

Зарегистрированных самозанятых в России сейчас больше трех миллионов, с маркетплейсами работают пока несколько десятков тысяч из них

Самозанятым запрещено продавать товары, для которых обязательны акцизы. Кроме того, маркетплейс заинтересован в том, чтобы качество продукции было приемлемым. Поэтому все товары от самозанятых, заявленные к продаже, проходят проверку группы контроля качества.

Основная проблема торговли на маркетплейсах для самозанятых - модель их бизнеса. В отличие от крупных производителей, они редко могут себе позволить сначала забить склад, а потом распродавать запасы - часто изделия выпускают под конкретный заказ, отмечают эксперты. С учетом этого OZON предлагает схему сотрудничества, при которой продавец не обязан что-либо заранее отгружать на склад площадки. Вместо этого он сам отправляет покупку по назначению, причем может воспользоваться услугами любой курьерской службы.

Аудитория OZON по итогам второго квартала этого года - 18,4 млн человек. Снискать среди этой публики покупателей пытаются, в первую очередь, самозанятые производители интерьеров и декора дома, одежды и аксессуаров, бижутерии.

По данным ЦСР, из 3,2 млн российских самозанятых с маркетплейсами работают лишь несколько десятков тысяч. Wildberries, размещающий таких продавцов у себя с 2019 года, собрал 68 тысяч самозанятых. AliExpress, открывший эту нишу в 2000 году, - 6 тысяч.

И для самозанятых, и для маркетплейсов такое сотрудничество важно, но для одних это далеко не главные продавцы, а для большинства самозанятых - не основной канал сбыта, признают участники рынка. Тем не менее у такого сотрудничества большие перспективы, считает Ковалева. "Конкуренция между маркетплейсами должна оказывать благоприятное воздействие на развитие данного сектора и на условия взаимодействия с платформенными занятыми (в том числе самозанятыми), поскольку во многом для платформы предлагаемые для взаимодействия с поставщиками товаров и услуг условия становятся одним из конкурентных преимуществ, - отмечает она. - Однако такой эффект возможен только при отсутствии ограничений для самозанятых возможности работы на нескольких онлайн-платформах одновременно, а также возможности переноса данных о себе при переходе на другую платформу, включая рейтинг и оценки пользователей".

Одним из ключевых факторов при старте малого бизнеса является минимизация затрат, отмечает предпринимательница Анна Зайчук. По ее словам, маркетплейс является идеальным местом для проверки различных гипотез, так как нет необходимости вкладываться в брендинг, логистику, оформление торговых площадей. "Можно выпустить тестовую партию товара, условных кофточек, запустить их в продажу, и если станет понятно, что спроса нет - переключиться на что-то другое", - рассказала Зайчук.

"Если у предпринимателя простой и понятный товар, на который уже есть сформированный потребительский запрос, то старт с маркетплейсов будет лучшим решением. Если же товар является необычным, новинкой и требует нестандартной подачи, то лучше начать с лендинга или собственного сайта", - добавляет предприниматель Александр Блохин.

Рекламные возможности площадок - это еще один фактор, побуждающий начать сотрудничество с ними небольших предпринимателей, говорит Анна Зайчук. "Например, некоторые рекламные форматы показывают ДРР (долю рекламных расходов) в 5-6% - это выгоднее, чем мы умеем сами привлекать аудиторию. По другим рекламным инструментам OZON, ДРР может доходить до 120% - то есть мы тратим на такое продвижение больше, чем зарабатываем. Поэтому какие-то инструменты мы перестаем использовать, а какие-то усиливаем", - отмечает Блохин.

Собеседники отмечают, что покупатели не всегда понимают разницу между собственно брендом маркетплейса и частными продавцами, на нем торгующими, и это усиливает позитивное отношение к небольшим продавцам. С другой стороны - в случае конфликтных ситуаций их не удается решить, не привлекая внимания, так как покупатели тут же пишут негативный отзыв в профиле продавца. А служба поддержки сервиса может попытаться снизить негатив, предложив обратить внимание на других продавцов, торгующих похожими товарами.