В мире
09.11.2021 14:30
Текст: Юрий Сизов

Семашко сообщил о рекордных показателях товарооборота в Союзном государстве

О динамике экономических связей внутри Союзного государства свидетельствуют и итоги товарооборота между Россией и Беларусью, которые за восемь месяцев текущего года увеличились на 35 процентов, достигнув 25 миллиардов долларов. Эти данные привел во вторник глава дипломатической миссии РБ в России Владимир Семашко во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Белорусский посол подчеркнул, что стороны планируют "в текущем году выйти на рекордные цифры в экономических отношениях, где-то 37-38 миллиардов долларов".

По его словам, на долю РФ приходится почти половина (49 процентов) внешнего товарооборота РБ. В свою очередь, Беларусь наряду с Китаем, Германией и Нидерландами входит в четверку стран, с которыми РФ имеет наибольший объем торговли.

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