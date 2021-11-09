Сенатор предложила ввести электронную запись для посещения заключенных

"Если ФСИН исключает в своей программе электронную очередь, переносит это опять на 2022 год, я думаю, что нам, как законодателям, нужно уже в законодательном порядке обязать ФСИН делать то, что они обещали нам сделать три года назад", - сказала Нарусова на семинаре-совещании в Совфеде. Ее слова приводит ТАСС.
Сенатор напомнила, что три года назад в палате регионов поднимали эту тему после того, как ФСИН отменила электронную очередь.
"Наши граждане с Дальнего Востока, из Сибири для того, чтобы попасть на встречу с родственником, не могут воспользоваться электронной очередью, а должны приезжать лично, стоять в многочисленных очередях. Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции", - продолжила Людмила Нарусова.
По ее мнению, недопустима и ситуация, когда в многочасовых очередях вынуждены стоять адвокаты.