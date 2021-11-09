Сенаторы проверят эффективность программы кешбэка по детским путевкам

Сенаторы оценят влияние программы кешбэка на подорожание путевок в детские оздоровительные лагеря, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

"Мы проверим на начало года и на первое ноября текущего года, запросим Росстат и другие организации, четко посмотрим вместе со Счетной палатой, что у нас происходит со стоимостью путевки", - сказала Карелова на заседании Комитета Совфеда по социальной политике во вторник.

Вице-спикер подчеркнула, что в СФ максимально заинтересованы, чтобы программа кешбэка продолжалась. "Но для того, чтобы разговаривать с минфином, быть убежденными и честно смотреть в глаза избирателей, мы должны понимать, что это не просто какое-то дополнение в средства для предприятий, которые этим занимаются, а действительно социальная поддержка граждан", - добавила она.

В свою очередь, председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко обратила внимание на то, что эффективность программы трудно оценить.

"Нас интересует вопрос, конечный потребитель выиграл от того, что кешбэк получил или нет, или на эту дельту выросла цена путевки?" - обратилась она к представителю Ростуризма Елене Лысенковой.

По словам Святенко, обращения, которые поступают сенаторам от родителей, говорят о том, что цена путевки выросла на стоимость кешбэка.