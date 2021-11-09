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09.11.2021 13:51
Рубрика: Власть

Шойгу: Пандемия не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск

Текст: Юрий Гаврилов
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах, подготовка армии и флота к новому учебному году и развитие военной инфраструктуры стали главными темами разговора на селекторном совещании, которое во вторник провел министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: Алексей Ерешко \ РИА Новости Фото: Алексей Ерешко \ РИА Новости
Фото: Алексей Ерешко \ РИА Новости

По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск. Она была и остается высокой. В Вооруженных силах провели 7,5 тысячи учений и штабных тренировок, в том числе совместные с Белоруссией стратегические маневры "Запад-2021". "За высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное", - сообщил министр. И поставил задачу: до 25 ноября завершить все мероприятия подготовительного периода к новому учебному году. Он начнется в армии и на флоте 1 декабря. "Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - подчеркнул Шойгу.

Он также кратко подвел итоги серии совещаний, которые в Сочи президент России провел с командованием Вооруженных сил и руководителями оборонно-промышленного комплекса страны. "Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил глава военного ведомства, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

Отдельно министр сказал о работе, которую сейчас проводят на Дальневосточном заводе "Звезда" по усовершенствованию атомного подводного крейсера "Иркутск". По словам Шойгу, модернизация позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширит боевые возможности Тихоокеанского флота. Министр напомнил, что этот корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит боевую эффективность атомной подлодки.

К проблеме коронавируса Шойгу еще раз вернулся в связи с проводимой в войсках ревакцинацией и активной помощью военных в лечении гражданских пациентов с COVID-19. "Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости в войсках, военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях минобороны, - констатировал министр. - Этому способствовала активная ревакцинация личного состава. В настоящее время ее прошли около 300 тысяч военнослужащих, до конца года планируется повторно привить еще около 253 тысяч".

Фото: Пресс-служба Минобороны
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По словам Шойгу, вакцинированы от коронавируса 95 процентов военнослужащих и 70 процентов гражданского персонала Вооруженных сил. Для предотвращения распространения COVID-19 в воинские коллективы и его распространения на особый контроль поставлено соблюдение противоэпидемических мероприятий в ходе продолжающейся осенней призывной кампании.

Кроме того, в соответствии с указаниями президента России Вооруженные силы помогают бороться с коронавирусом регионам страны. Так, в медицинские организации 39 субъектов РФ военные передали уже почти 576 тонн сжиженного кислорода.

Отдельно на совещании рассмотрели вопросы совершенствования военной транспортной инфраструктуры. "Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта, - рассказал Шойгу. - За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования. План текущего года выполнен в полном объеме". Министр добавил, что исправность таких дорог довели до предусмотренных 49 процентов от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке министерства обороны, - напомнил на совещании Шойгу. - Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике". Министр поручил включить эту ленту в перечень фильмов, обязательных для просмотра в Вооруженных силах, поскольку уверен: она будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

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