Шойгу: Пандемия не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах, подготовка армии и флота к новому учебному году и развитие военной инфраструктуры стали главными темами разговора на селекторном совещании, которое во вторник провел министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск. Она была и остается высокой. В Вооруженных силах провели 7,5 тысячи учений и штабных тренировок, в том числе совместные с Белоруссией стратегические маневры "Запад-2021". "За высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное", - сообщил министр. И поставил задачу: до 25 ноября завершить все мероприятия подготовительного периода к новому учебному году. Он начнется в армии и на флоте 1 декабря. "Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - подчеркнул Шойгу.

Он также кратко подвел итоги серии совещаний, которые в Сочи президент России провел с командованием Вооруженных сил и руководителями оборонно-промышленного комплекса страны. "Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил глава военного ведомства, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

Отдельно министр сказал о работе, которую сейчас проводят на Дальневосточном заводе "Звезда" по усовершенствованию атомного подводного крейсера "Иркутск". По словам Шойгу, модернизация позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширит боевые возможности Тихоокеанского флота. Министр напомнил, что этот корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит боевую эффективность атомной подлодки.

К проблеме коронавируса Шойгу еще раз вернулся в связи с проводимой в войсках ревакцинацией и активной помощью военных в лечении гражданских пациентов с COVID-19. "Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости в войсках, военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях минобороны, - констатировал министр. - Этому способствовала активная ревакцинация личного состава. В настоящее время ее прошли около 300 тысяч военнослужащих, до конца года планируется повторно привить еще около 253 тысяч".

По словам Шойгу, вакцинированы от коронавируса 95 процентов военнослужащих и 70 процентов гражданского персонала Вооруженных сил. Для предотвращения распространения COVID-19 в воинские коллективы и его распространения на особый контроль поставлено соблюдение противоэпидемических мероприятий в ходе продолжающейся осенней призывной кампании.

Кроме того, в соответствии с указаниями президента России Вооруженные силы помогают бороться с коронавирусом регионам страны. Так, в медицинские организации 39 субъектов РФ военные передали уже почти 576 тонн сжиженного кислорода.

Отдельно на совещании рассмотрели вопросы совершенствования военной транспортной инфраструктуры. "Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта, - рассказал Шойгу. - За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования. План текущего года выполнен в полном объеме". Министр добавил, что исправность таких дорог довели до предусмотренных 49 процентов от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров.

"18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке министерства обороны, - напомнил на совещании Шойгу. - Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике". Министр поручил включить эту ленту в перечень фильмов, обязательных для просмотра в Вооруженных силах, поскольку уверен: она будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.