Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft

Минцифры и Рособрнадзор собираются сделать системы Единого государственного экзамена независимой от продуктов Microsoft. Об этом сообщил во вторник глава Минцифры Максут Шадаев.

"Начинаем модернизацию системы ЕГЭ для того, чтобы убрать зависимость от Microsoft", - сказал министр в рамках форума "Cnews 2021".

В то же время, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Шадаева, с Минпросвещения обсуждается возможность размещать электронные учебники на разных платформах - так можно будет запускать их и в открытой системе Linux. Это программное обеспечение сегодня установлено на компьютерах не менее половины школ.

"У школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows. Плюс все-таки есть ограничения на госзакупки, на муниципальный заказ, - пояснил Шадаев. - Все идет к тому, что в школах все больше будут использовать открытый софт".

Напомним, ранее стало известно, что готовится законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного программного обеспечения.