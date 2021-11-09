Согласован проект положения о молодежной столице СНГ

Последние штрихи в проект положения о международном проекте "Молодежная столица СНГ" были нанесены 9 ноября в штаб-квартире Содружества Независимых Государств, сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.

Рассмотрев поступившие от ряда государств замечания и предложения, эксперты доработали документ и приняли решение считать его согласованным на экспертном уровне. Он и будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

В Исполкоме СНГ уточнили, что данный проект был разработан во исполнение Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы. Он направлен на вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы посредством участия в реализации программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений.

Предварительно, пояснили в экспертном сообществе, документ получил поддержку участников VI Форума молодежных общественных организаций стран СНГ в прошлом году. Планируется, что он будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств.

Кстати, предусмотрено проведение презентации молодежной столицы СНГ, а также иных мероприятий, ориентированных с участием молодежи государств Содружества. Предпочтение предлагается отдавать тем инициативам, которые являются уникальными для СНГ, ориентированы на развитие партнерских связей, в том числе международного молодежного сотрудничества и носят инновационный характер, имеют адресную аудиторию, предусматривают диалог и вовлечение молодежи в управление местным сообществом.

Кроме того, городу, получившему статус молодежной столицы, предоставляется право принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств - участников СНГ. Также страны Содружества могут предлагать для проведения в молодежной столице СНГ подготовленные ими мероприятия.