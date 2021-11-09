Специалисты выяснили, кого чаще всего атакуют хакеры

Чаще всего жертвами кибератак в России становятся финансовые компании - на них приходятся 44% случаев. Об этом рассказали в IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.

На втором месте оказались предприятия топливно-энергетического комплекса, на долю которых приходится треть случаев, замыкают тройку госучреждения с долей в 29%.

В исследовании компании, на которое ссылается "Прайм", говорится, что в 78% случаев целью хакеров является кража ценной информации. Более половины (53%) атак совершаются для нанесения удара по репутации, целью 37% преступников являются деньги. В 30% случаев хакеры действуют из-за каких-то политических мотивов.

Самое распространенное последствие хакерской атаки - простой инфраструктуры. Так происходит в 39% случаев. Чуть реже приходится сталкиваться с нарушениями бизнес-процессов, а также уничтожением или подменой данных. В менее чем 20% случаев происходит утечка информации или приходится выплачивать злоумышленникам "выкуп".

Как отметили исследователи, специализированные комплексные решения для защиты от атак используют только 15% респондентов из числа российских компаний. У каждой пятой компании есть системы, которые разыскивают преступников в сети, чуть чаще используются системы проверки файлов и системы глубокого анализа трафика.