США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил 9 ноября, что Россия сотрудничает с США по климату и осознает важность проблемы.

"Россия находится за столом переговоров с нами. Президент России Владимир Путин осознает, что это настоящая проблема", - цитирует агентство Bloomberg слова Керри.

На минувшей неделе в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго состоялась встреча Керри и спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева.

По словам Эдельгериева, встреча была конструктивной, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и другие аспекты, связанные с изменением климата.

Конференция в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября, по итогам ожидается публикация документов, связанных с борьбой с изменением климата.