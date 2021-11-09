Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 7,16 процента и достиг 67,57 тысячи долларов. Таковы данные портала Coindesk на 02:33 мск.

В 02:40 мск биткойн достиг отметки в 67,65 тысячи долларов, пишет ТАСС. Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Ранее рекордных показателей биткоин достиг в апреле - 64 889 долларов, после чего его курс снизился в два раза. Затем он уверенно восстанавливался до сентября, когда случился откат на 7 процентов. После этого биткоин продолжал расти. В октябре курс криптовалюты достиг 67 тысяч, но не смог удержаться у этой отметки.