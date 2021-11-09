Суд счел законным увольнение пристава, признавшегося в проступках на полиграфе

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разочаровал бывшего судебного пристава из Омска, некого К. Ему было отказано в восстановлении на службе, так как он во время проверки на полиграфе рассказал про себя лишнего. Тот случай, когда правда не просто глаз колет, но портит карьеру.

Гражданин с 2001 года служил в службе судебных приставов, дослужился до начальника отдела. В какое-то время его даже рассматривали в качестве кандидата на серьезное повышение: на должность заместителя руководителя регионального управления службы судебных приставов.

Однако для того, чтобы получить высокую должность, надо было пройти проверку на полиграфе. И тут случилась заминка.

"На поставленные вопросы об употреблении алкоголя во время работы, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершении уголовно наказуемых деяний отвечал "да", так как в его жизни указанные факты имели место быть", - сказано в материалах дела.

Иными словами, заслуженный человек, бывало, пил на рабочем месте, ездил пьяным за рулем и не всегда чтил Уголовный кодекс. Можно представить его душевное состояние, когда он, обмотанный проводами, выдавливал из себя неприятное "да".

Юридически человек чист перед законом. Для наказания простого "да" недостаточно. Однако пристав не только не получил повышения, но в итоге был вынужден вообще снять форму. Дело в том, что в прошлом году прошла большая реформа: был резко повышен статус службы судебных приставов. Она стала службой принудительного исполнения. Как следствие, повысились и требования к сотрудникам ведомства.

Юридически человек чист перед законом. Ответа на полиграфе: "Да, нарушал", недостаточно для наказания. Но носить форму он уже не может

Если по старым нормам разговорившийся на полиграфе пристав, пусть и не получил бы повышения, но мог остаться в прежней должности, то по новым правилам он не соответствовал даже своему старому креслу.

Из гражданина начальника он превратился в гражданина отставника. А кадровики в довершение к этому внесли в заключение о профессиональной пригодности гражданина запись о признаках девиантного поведения. С такой справкой трудно будет устроиться и в другие государственные структуры.

Суды отклонили иски гражданина. Его увольнение обжалованию не подлежит. Работу, которая возложена на приставов, могут делать только дисциплинированные профессионалы.