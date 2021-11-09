Суд счел законным увольнение пристава, признавшегося в проступках на полиграфе

Новости

В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 23:08
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 22:41
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 21:57
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 21:06
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 21:00
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:00
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 20:46
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 20:26
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 20:00
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 19:51
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 19:47
В московском метро произошел сбой 19:29
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 19:28
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 19:27
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 19:23
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 23:25
Рубрика: Происшествия

Суд счел законным увольнение пристава, признавшегося в проступках на полиграфе

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разочаровал бывшего судебного пристава из Омска, некого К. Ему было отказано в восстановлении на службе, так как он во время проверки на полиграфе рассказал про себя лишнего. Тот случай, когда правда не просто глаз колет, но портит карьеру.

Гражданин с 2001 года служил в службе судебных приставов, дослужился до начальника отдела. В какое-то время его даже рассматривали в качестве кандидата на серьезное повышение: на должность заместителя руководителя регионального управления службы судебных приставов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как в полиции проверяют на детекторе лжи

Однако для того, чтобы получить высокую должность, надо было пройти проверку на полиграфе. И тут случилась заминка.

"На поставленные вопросы об употреблении алкоголя во время работы, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершении уголовно наказуемых деяний отвечал "да", так как в его жизни указанные факты имели место быть", - сказано в материалах дела.

Иными словами, заслуженный человек, бывало, пил на рабочем месте, ездил пьяным за рулем и не всегда чтил Уголовный кодекс. Можно представить его душевное состояние, когда он, обмотанный проводами, выдавливал из себя неприятное "да".

Юридически человек чист перед законом. Для наказания простого "да" недостаточно. Однако пристав не только не получил повышения, но в итоге был вынужден вообще снять форму. Дело в том, что в прошлом году прошла большая реформа: был резко повышен статус службы судебных приставов. Она стала службой принудительного исполнения. Как следствие, повысились и требования к сотрудникам ведомства.

Юридически человек чист перед законом. Ответа на полиграфе: "Да, нарушал", недостаточно для наказания. Но носить форму он уже не может

Если по старым нормам разговорившийся на полиграфе пристав, пусть и не получил бы повышения, но мог остаться в прежней должности, то по новым правилам он не соответствовал даже своему старому креслу.

Из гражданина начальника он превратился в гражданина отставника. А кадровики в довершение к этому внесли в заключение о профессиональной пригодности гражданина запись о признаках девиантного поведения. С такой справкой трудно будет устроиться и в другие государственные структуры.

Суды отклонили иски гражданина. Его увольнение обжалованию не подлежит. Работу, которая возложена на приставов, могут делать только дисциплинированные профессионалы.

Происшествия Правосудие Суд Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ