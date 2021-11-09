Театр МОСТ поставил спектакль о любимой женщине Достоевского

В честь юбилея классика режиссер Георгий Долмазян представил в Театре МОСТ премьеру "Достоевская. Сны Анны" - спектакль о жене Фёдора Михайловича, Анне Григорьевне Сниткиной. Каково это любить великого писателя, зрителям рассказали шесть актрис, исполняющих роль главной героини.

Те, кто бывал раньше в Театре МОСТ, удивится, увидев вместо привычных четко разграниченных зрительного зала и сцены - два сектора кресел, смотрящих друг на друга. Театральное действие происходит на тонкой полоске посредине.

В спектакле есть элемент иммерсивности - нельзя угадать, откуда появятся веселые и задиристые друзья-товарищи Достоевского - у тебя из-за спины, из двери, ведущей на узкую полоску сцены, или из другого конца зала. В нескольких сантиметрах от вас медленно, опираясь на палку, проходит Лев Толстой (Андрей Михайлов). А когда двадцатилетняя Неточка спрашивает у сторожа, где живет Достоевский, с опаской отодвигаешься подальше от прохода - как бы артист не задел тяжелой лестницей.

На импровизированной сцене режиссер Георгий Долмазян выстраивает нелинейную композицию сюжета. Перед зрителями разворачивается история любви Достоевского и Сниткиной с конца до начала - от похорон писателя до их первой встречи.

О 14 годах семейной жизни, иногда счастливой, а иногда омраченной материальными трудностями и болезнью мужа, рассказывает вдова Достоевского, которую играет молодая актриса Вера Семёнова.

Анна Григорьевна оставалась верна Достоевскому, хотя на момент его смерти ей было всего 35 лет. Известно, что несколько раз вдове писателя делали предложение, но каждый раз она с улыбкой отвечала: "За кого можно идти после Достоевского? Разве за Толстого!". Эта фраза звучит и в спектакле.

"Ты единственная из женщин, которая поняла меня", - говорит вдова писателя, вспоминая слова умершего мужа, и отворачивается от зрителей, стараясь скрыть слезы. После его смерти она долго не могла привыкнуть, что его больше нет. "Иногда я спешила к нему, чтобы поделиться новостью, но потом вспоминала, что он умер. И самой не хотелось жить!" Реплики актрисы прерываются трагичным аккордом (композитор Александр Климашевский) - будто в душе что-то обрывается, будто у нас, как и у нее, отняли самого дорогого человека.

"Все события, которые происходят в спектакле - это все документальные факты. Однако постановка не претендует на формат театра.doc. Герои спектакля - это прежде всего художественно обработанные образы", - отмечает автор инсценировки филолог и театровед Мила Денёва.

Шесть возрастов Анны Григорьевны играют шесть актрис. Каждая открывает новую грань характера этой великой женщины. Вот Достоевскую (Наталья Дедейко) не пускают на похороны мужа, потому что она не взяла с собой билет в Александро-Невскую лавру. Вот Фёдор Михайлович (Дмитрий Чуриков) ревнует жену (Дарья Чудная) к каждому мужчине, а она живет только для него - с успехом издает его произведения, помогает в работе. Вот беременная Анна Григорьевна в исполнении Ларисы Любимовой дает мужу последние деньги, чтобы он вновь попытал счастья в азартной игре, без которой не может жить. Вот Достоевский ведет свою избранницу (Александра Кареева) под венец, но счастливый смех сменяется апоплексическим ударом. А вот немолодой писатель решается сделать предложение 20-летней стенографистке Неточке (Полина Шашуро), с которой они вместе успешно завершили роман "Игрок". Один эпизод с другим связывает воедино вдова Фёдора Михайловича (Вера Семёнова).

Режиссер Георгий Долмазян играет с пространством и временем, пренебрегая условностями. У Достоевского нет бутафорной бороды, а вдову писателя играет молодая актриса. Благодаря жестам, мимике, интонации, голосу артиста, кажется, что перед нами не 35-летний парень, а измученный жизнью, побывавший на каторге великий русский писатель; что перед нами не обаятельная девушка, а посвятившая всю свою жизнь любимому человеку вдова великого писателя.

Комичные и трагичные эпизоды перемежаются друг с другом. Красные маски посетителей казино и демонический смех крупье сменяются картиной семейной идиллии, разговор о многочисленных долгах - предпринимательским успехом Анны Григорьевны, а порой доведенные до гротескного комизма приступы ревности, свойственные немолодому писателю, - забавными воспоминаниями об этих сценах.

Органичное соединение музыки, сценографии (Андрей Бутяев), художественного оформления костюмов (Юлия Бутяева), высокопрофессиональной игры артистов, вживающихся в образы своих героев, и неожиданных режиссерских решений - благодаря этому погружаешься в сценическую реальность и, словно близкий друг семьи Достоевских, вместе с ними переживаешь жизненные невзгоды и упоительное счастье любви.

Из театра уходишь с легким, светлым и радостным ощущением надежды. Перевернутая композиция оправдала себя - спектакль заканчивается не похоронами Достоевского, а объяснением в любви известного писателя и молоденькой стенографистки. "И буду любить вас всю жизнь", - эта фраза-лейтмотив спектакля звучит и в финале, когда под тихую, нежную мелодию герой обнимает свою любимую, только что сказавшую ему заветное "да".